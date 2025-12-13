तोतली जुबान से चार साल के मासूम ने पिता की बताई करतूत, गवाही से मचा हड़कंप

Child Reveals Mother Murder:उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस महिला की मौत को पहले आत्महत्या बताया जा रहा था, उस पर अब हत्या का शक गहराने लगा है। चार साल के मासूम की गवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस भी हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। आखिर सच क्या है, आत्महत्या या सुनियोजित हत्या? इसी सवाल के जवाब को अब यूपी पुलिस तलाश रही है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।