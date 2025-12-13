13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Logo

झांसी

तोतली जुबान से चार साल के मासूम ने पिता की बताई करतूत, गवाही से मचा हड़कंप

Shocking Crime: पापा और बुआ ने मिलकर मम्मा को मार डाला…तोतली जुबान से चार साल के मासूम ने खोला खौफनाक राज। जानिए क्या है पूरा मामला?

झांसी

image

Saurabh Mall

Dec 13, 2025

Delhi Crime News

पुलिस गश्त में बरती जा रही लापरवाही, चोरियों पर अंकुश लगाने में अब विफल रही पुलिस

Child Reveals Mother Murder:उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस महिला की मौत को पहले आत्महत्या बताया जा रहा था, उस पर अब हत्या का शक गहराने लगा है। चार साल के मासूम की गवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस भी हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। आखिर सच क्या है, आत्महत्या या सुनियोजित हत्या? इसी सवाल के जवाब को अब यूपी पुलिस तलाश रही है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

चार साल के मासूम की तोतली जुबान से खोला राज

बता दें यह मामला झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरिया कुआं का है। यहां रहने वाली 26 वर्षीय मोनिका उर्फ रोली दुबे की गुरुवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर सामने आया कि पति से विवाद के बाद रोली ने जहर खा लिया था, लेकिन मायके वालों और बेटे के बयान ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया।

इसमें सबसे चौंकाने वाला बयान रोली के चार साल के बेटे का है। मासूम बच्चे ने तुतलाते हुए बताया कि पापा और बुआ ने मिलकर उसकी मां को जहर दिया था। उसने आगे यह भी कहा कि उसके पिता रोज-रोज उसकी मां को पीटते थे।

एक्शन मोड़ में पुलिस

बच्चे और मायके पक्ष के लोगों का बयान के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय कोतवाली थाना प्रभारी विद्यासागर सिंह ने बताया कि मायके पक्ष और मासूम बच्चे के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

बता दें शुक्रवार को अंतिम संस्कार के दौरान प्रतापगढ़ से पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मायके पक्ष का कहना है कि पति शिवम द्विवेदी रोज उसे मारता-पीटता था। उसकी ननद भी दहेज के लिए मारपीट करती थी, दोनों ने मिलकर जहर दिया है।

इस बात पर हुई थी लड़ाई

रोली की शादी 26 फरवरी 2020 को शिवम द्विवेदी से हुई थी। दंपती का चार साल का एक बेटा है। परिजनों के मुताबिक, कुछ दिन पहले रोली ने घर के खर्च और बेटे की स्कूल फीस के लिए पैसे मांगे थे, इसी बात को लेकर बुधवार को पति-पत्नी के बीच तीखा झगड़ा हुआ था।

Updated on:

13 Dec 2025 10:51 pm

Published on:

13 Dec 2025 07:23 pm

