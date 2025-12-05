सात फेरे लिए, सात महीने जिए… फिर सब खत्म; पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई राधिका

राधिका के चाचा ससुर देवेंद्र सिंह यादव ने बताया, 'विशाल के जाने के बाद राधिका दिन-रात रोती थी। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो अधूरी सी हो गई थी। सुसाइड नोट में उसने खुद लिखा है कि वह विशाल के बिना नहीं जी सकती। कोई बाहर का दबाव या साजिश नहीं थी, बस पति का गम था जो वो सह नहीं पाई।' पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार में मातम पसरा है- सात फेरे लिए थे खुशियां बांधने, लेकिन दो महीने के अंतराल में दोनों इस दुनिया से चल बसे। राधिका ने सिंदूर मिटने से पहले ही मांग सूनी कर ली।