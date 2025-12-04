Jhansi: पुरानी वोटर सूची में हरिवंश राय बच्चन पुत्र अमिताभ का नाम दिखने पर लोगों में हैरानी, वायरल हुई सूची

अमिताभ बच्चन फोटो सोर्स insta अकाउंट
पुरानी मतदाता सूची में ‘अमिताभ पुत्र हरिवंशराय’ का नाम दिखाई देने पर इलाके में जिज्ञासा बढ़ गई। सोशल मीडिया पर 2003 की लिस्ट का यह पेज तेजी से फैलने लगा। अभिनेता अमिताभ बच्चन से जोड़कर बनाए जा रहे दावों पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी भ्रामक है।
मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान जब अधिकारियों को 2003 की सूची में ‘अमिताभ पुत्र हरिवंशराय’ का उल्लेख मिला तो यह जानकारी देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पोस्ट में ओरछा गेट बाहर के मकान नंबर 54 का हवाला देते हुए दावा किया गया कि यह नाम जाने-माने अभिनेता अमिताभ बच्चन से जुड़ा है। वायरल पोस्ट बढ़ने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने एसडीएम सदर गोपेश तिवारी को पुराने रिकॉर्ड की जांच का निर्देश दिया।
जांच में पता चला कि 2003 की मूल सूची में इस पते पर ‘अमिताभ पुत्र हरिवंशराय’ नाम का एक मतदाता दर्ज था। जिसकी उम्र उस समय 76 वर्ष लिखी गई थी। उम्र का मिलान न होने और मौजूदा 2025 की सूची में इस नाम का कोई रिकॉर्ड न मिलने पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पोस्ट में बच्चन सरनेम जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उस समय संभवतः इसी नाम का कोई हमनाम व्यक्ति वहां रहता था। जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है।
वायरल जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएँ शुरू हो गईं। शुरुआती प्रतिक्रिया में लोगों ने इसे अभिनेता अमिताभ बच्चन से जोड़कर देखा। लेकिन तथ्य सामने आते ही मामला सामान्य हो गया। बुजुर्गों का कहना है कि पुराने दौर में इस तरह के नाम आम होते थे। इसलिए यह संयोग मात्र है। फिलहाल पुरानी वोटर लिस्ट में यह नाम दिखने से क्षेत्र में हल्की-फुल्की चर्चा जरूर बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग