झांसी

12 साल की बच्ची के तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए, पूरे शरीर पर नींबू रगड़ा फिर कमरे में ले जाकर की घिनौनी हरकत

झांसी जिले के बरुआसागर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में उस दिन कुछ ऐसा हुआ, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 12 साल की मासूम बच्ची की तबियत अचानक बिगड़ी तो घरवाले घबरा गए। परिजनों ने पहले डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब तबियत सही नहीं हुई तो तांत्रिक को झाड़-फूंक के लिए बुला लिया।

झांसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 20, 2025

Symbolic Image Generated by Gemini

झांसी : झांसी में झाड़-फूंक के नाम पर एक शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। बरुआसागर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची की अचानक तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने पहले तो उसका इलाज करवाया। लेकिन, जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक हरवजन को बुला लिया। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने जो हरकत की उसने पूरे परिवार को हिला दिया। बंद कमरे में 12 साल की मासूम के साथ की गई हरकतें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस मध्य प्रदेश निवासी तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है।

12 साल की बच्ची के पिता नम आंखों से बताते हैं कि, 'बेटी को बुखार था, कुछ खा-पी नहीं रही थी। हमें लगा ऊपरी बला है। हरवजन को पहले भी बुलाया था, सब ठीक हो जाता था। इस बार भी लगा कि दो घंटे में बेटी ठीक हो जाएगी। उसने कहा, बच्ची पर बहुत भारी साया है, मुझे अकेले में इलाज करना होगा। हम बाहर आंगन में बैठ गए और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।'

तांत्रिक ने पहले बच्ची को डराया

'तेरे ऊपर बहुत बड़ा भूत है, चिल्लाएगी तो और ज्यादा परेशानी होगी।' फिर झाड़-फूंक के नाम पर उसके सारे कपड़े उतरवा लिए। नींबू काटकर पूरे शरीर पर रगड़ने लगा और घिनौनी हरकतें करने लगा। जब उसने हदें पार करनी शुरू कीं तो मासूम ने चीखना शुरू कर दिया। बाहर बैठे मां-बाप को पहले तो लगा कि झाड़-फूंक में बच्ची चिल्ला रही है, लेकिन जब चीखें दिल दहला देने वाली हो गईं तो वे दरवाजा पीटने लगे।

तांत्रिक घबरा गया। उसने पीछे का दरवाजा खोला और भाग निकला। जब परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उनकी बेटी फर्श पर सिकुड़ी, रोती-बिलखती, बुरी तरह सहमी हुई मिली। उसकी आंखों में जो खौफ था, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मां का एक ही सवाल – 'हमने क्या गुनाह किया था जो हमारी बच्ची को ऐसा सहना पड़ा?'

पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचे

परिजन बेटी को गोद में उठाकर सीधे बरुआसागर थाने पहुंचे। जब 12 साल की उस बच्ची ने थाना प्रभारी के सामने अपनी आपबीती सुनाई तो वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गईं। थाना प्रभारी ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। तांत्रिक हरवजन के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार का प्रयास), 511, 323 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया।

बरुआसागर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया, 'आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी और आसपास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। उसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।'

पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवा दिया है। रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उसकी मानसिक हालत देखकर डॉक्टर भी परेशान हैं। वह रात को बार-बार चौंककर उठती है, किसी से बात नहीं करती। घर वाले उसे समझा नहीं पा रहे कि अब वह सुरक्षित है।

Updated on:

20 Nov 2025 05:09 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / 12 साल की बच्ची के तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए, पूरे शरीर पर नींबू रगड़ा फिर कमरे में ले जाकर की घिनौनी हरकत

झांसी

उत्तर प्रदेश

