12 साल की बच्ची के तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए, पूरे शरीर पर नींबू रगड़ा फिर कमरे में ले जाकर की घिनौनी हरकत

झांसी : झांसी में झाड़-फूंक के नाम पर एक शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। बरुआसागर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची की अचानक तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने पहले तो उसका इलाज करवाया। लेकिन, जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक हरवजन को बुला लिया। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने जो हरकत की उसने पूरे परिवार को हिला दिया। बंद कमरे में 12 साल की मासूम के साथ की गई हरकतें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस मध्य प्रदेश निवासी तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है।