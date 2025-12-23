‘500 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी’, महिला को ‘हां’ कहना पड़ा भारी; गैंगरेप किया…दांतों से काटा

मकान पर पहुंचने से पहले ही वारदात की साजिश रची जा चुकी थी। वहां पहले से मौजूद 3 युवकों ने महिला को सीमेंट की बोरी उठाने के बहाने एक कमरे में भेजा। जैसे ही वह अंदर गई, मकान मालिक अलीम और उसके साथी मुस्तरा निवासी हरिश्चंद ने दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि दांतों से काटकर उसे घायल कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर आरोपी वहां से फरार हो गए।