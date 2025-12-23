‘500 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी’, महिला को ‘हां’ कहना पड़ा भारी; गैंगरेप किया…दांतों से काटा

महिला मजदूर के साथ गैंगरेप। प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोजगार की तलाश में निकली एक महिला के साथ अमानवीय वारदात को अंजाम दिया गया। 500 रुपये की दिहाड़ी देने का लालच देकर उसे एक निर्माणाधीन मकान में बुलाया गया, जहां आरोपियों ने पहले उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फिर कमरे में बंद कर सामूहिक दुष्कर्म किया।
महिला ने जब विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, झांसी के नवाबाद थाना इलाके के पास 35 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता किराये के मकान में रहती है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करती है। बताया जा रहा है कि उसके पति की तबीयत काफी समय से खराब है, जिसके चलते घर की जिम्मेदारी उसी पर है। इसी कारण वह रोज काम की तलाश में मजदूरों के साथ खड़ी रहती थी।
महिला के देवर के मुताबिक, 20 दिसंबर को उसकी भाभी मजदूर वाली पुलिया पर काम की तलाश में खड़ी थी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आया और 500 रुपये रोज की दिहाड़ी का लालच देकर उसे एक निर्माणाधीन मकान पर ले गया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वहां पहले से काम चल रहा है और मेहनताना समय पर दे दिया जाएगा।
मकान पर पहुंचने से पहले ही वारदात की साजिश रची जा चुकी थी। वहां पहले से मौजूद 3 युवकों ने महिला को सीमेंट की बोरी उठाने के बहाने एक कमरे में भेजा। जैसे ही वह अंदर गई, मकान मालिक अलीम और उसके साथी मुस्तरा निवासी हरिश्चंद ने दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि दांतों से काटकर उसे घायल कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर आरोपी वहां से फरार हो गए।
झांसी SP सिटी प्रीति सिंह का मामले को लेकर कहना है कि थाना नवाबाद पुलिस को महिला द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ कार्यस्थल पर दो व्यक्तियों ने कुकर्म किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग