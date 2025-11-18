लालू यादव के परिवार में विवाद: महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव बोली- शर्मशार करने वाली घटना

Vice President Arpana Yadav said about Lalu Yadav family dispute झांसी में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने बिहार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ सबका विकास" को याद किया।‌ इसके साथ ही लालू यादव के परिवार में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी की। अपर्णा यादव ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जब इस तरह के बड़े परिवार में ऐसी घटनाएं होती हैं तो और भी सोचने का विषय हो जाता है।