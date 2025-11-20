ग्रेटर नोएडा में बड़ी घटना; 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत

नोएडा एयरपोर्ट के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रबूपुरा क्षेत्र के नगला हुकुम सिंह गांव में अवैध रूप से बन रही तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन निर्माण कार्य में करीब दस मजदूर काम कर रहे थे। तीसरी मंजिल की लेंटर शटरिंग खोली जा रही थी, तभी पूरी इमारत नीचे से ऊपर तक चंद सेकंड में ढह गई। हादसे के बाद चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें देर रात तक मलबे में दबे मजदूरों को निकालने में जुटी रहीं। एक मजदूर अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है।