ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में बड़ी घटना; 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत

नोएडा एयरपोर्ट के पास नगला हुकुम सिंह गांव में अवैध तीन मंजिला इमारत ढही। 4 मजदूरों की मौत, कई घायल। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटीं।

ग्रेटर नोएडा

image

Aman Pandey

Nov 20, 2025

greno accident

नोएडा एयरपोर्ट के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रबूपुरा क्षेत्र के नगला हुकुम सिंह गांव में अवैध रूप से बन रही तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन निर्माण कार्य में करीब दस मजदूर काम कर रहे थे। तीसरी मंजिल की लेंटर शटरिंग खोली जा रही थी, तभी पूरी इमारत नीचे से ऊपर तक चंद सेकंड में ढह गई। हादसे के बाद चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें देर रात तक मलबे में दबे मजदूरों को निकालने में जुटी रहीं। एक मजदूर अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है।

एनडीआरएफ टीम देर रात तक रेस्‍क्यू में जुटी रही

यह भवन महावीर सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह के खेत में बिना मंजूरी के बन रहा था। बुधवार सुबह करीब साढ़े दस बजे लेंटर हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अचानक पूरी इमानत भरभराकर गिर गई। आसपास के ग्रामीण आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी मलबा होने के कारण वे बचाव कार्य नहीं कर सके। सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एनडीआरएफ की दो टीमें भी पहुंच गईं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट कुबेर शर्मा, एसडीएम जेवर अभय कुमार, एडीसीपी सुधीर सिंह, एसीपी सार्थक सेंगर और रबूपुरा कोतवाली प्रभारी सुजीत कुमार उपाध्याय ने बचाव अभियान की निगरानी की।

इनका चल रहा इलाज

हादसे में जेवर के रावलपट्टी नई बस्ती निवासी 22 वर्षीय जीशान को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा दानिश (21) निवासी अलीगढ़, फरदीन (18), शकील (38), कामिल (20) और नदीम (30) सहित कई मजदूरों को मलबे से निकाला गया और उन्हें जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जेवर विधायक पीड़ितों से मिले

बचाव कार्य के दौरान पुलिस ने भीड़ को दूर करने की कोशिश की ताकि राहत कार्य में बाधा न आए। इसी दौरान कुछ मजदूरों के परिजन आक्रोशित हो गए और गेट तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को शांत कराया। हादसे के बाद इलाके में तनाव और बेचैनी का माहौल देखने को मिला। जेवर विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए।

इस घटना में ललितपुर के रहने वाले पांच मजदूर भी हल्की चोटों के साथ बच निकले। हादसे के समय वे शटरिंग के नजदीक काम कर रहे थे और समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे। हादसे के बाद ये मजदूर मौके से चले गए। पुलिस उनके बयान दर्ज करने और आगे की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

20 Nov 2025 06:31 am

Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में बड़ी घटना; 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

क्या था दादरी लिंचिंग केस; क्यों इसे वापस लेना चाहती है यूपी सरकार, जमकर मचा था सियासी बवाल!

about dadri lynching case know why does up government want to withdraw it
ग्रेटर नोएडा

Crime News: नशे के 3 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे; 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

crime news uttar pradesh three drug traffickers arrested by police more than 4 kg of narcotics recovered
ग्रेटर नोएडा

अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश, 8, 9 और 10 नवंबर को इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
ग्रेटर नोएडा

क्या एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान? महापंचायत की घोषणा; राकेश टिकैत ने क्या कहा

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ली तीन युवकों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

Accident
ग्रेटर नोएडा
