Student Death: परीक्षा के बीच अचानक गिरी नन्हीं ज़िंदगी, 12 वर्षीय छात्र की मौत से स्कूल और परिवार में मातम

घटना सुबह लगभग 11:10 बजे की बताई जा रही है। छात्र उस समय अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा था। स्कूल प्राचार्य जिनू अब्राहम के अनुसार, बच्चे ने शांतिपूर्वक अपनी उत्तर–पुस्तिका जमा की और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके साथ बैठे छात्रों और शिक्षकों ने बताया कि वह उस समय तक सामान्य दिख रहा था और किसी प्रकार की परेशानी की शिकायत नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह अचानक अपनी सीट पर कांपने लगा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर कक्ष निरीक्षक ने तुरंत शोर मचाकर अन्य शिक्षकों को बुलाया। घटना की अचानकता ऐसी थी कि पूरी कक्षा में अफरा-तफरी मच गई।