Ludo में हारने के बाद लिया खतरनाक बदला,भतीजे को डूबा कर मारा, आरोपी गिरफ्तार

मोहल्ले के लोगों का कहना है कि प्रतीक का घर यशवंत के घर के पास ही है। उसकी मां का निधन हो चुका है और पिता काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए प्रतीक की निगरानी नहीं हो पाई। यही कारण था कि वह गलत रास्ते पर चला गया। जानकारी के अनुसार, प्रतीक का अतीत भी आपराधिक है। एक साल पहले दुमदुमा के पास उसने छिनैती की थी और हाल ही में जेल से बाहर आया था। 15 दिन पहले उसने गांव की एक महिला का मोबाइल चोरी किया था, जो मृतक के पास मिला। इसके अलावा, उसने एक महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी।