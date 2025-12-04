4 दिसंबर 2025,

वाराणसी

Ludo में हारने के बाद लिया खतरनाक बदला,भतीजे को डूबा कर मारा, आरोपी गिरफ्तार

बलिया जिले में 10 वर्षीय यशवंत की हत्या के आरोपी प्रतीक वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने तंज का बदला लेने के लिए यह घटना अंजाम दी थी।

Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Dec 04, 2025

Bhilwara Crime Devar kills Bhabhi in Chhajela Ka Kheda village

आरोपी देवर पुलिस हिरासत में (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

बलिया जिले में 10 वर्षीय यशवंत की हत्या के आरोपी प्रतीक वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने तंज का बदला लेने के लिए यह घटना अंजाम दी थी।

मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार

मामला फेफना थाना के आमडारी गांव का है। मंगलवार देर रात पुलिस टीम आमडारी से पकड़ाई जाने वाली सड़क पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रतीक के बाएं पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा और कीचड़ लगे कपड़े बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपाशंकर ने बताया कि गिरफ्तारी मुठभेड़ के दौरान ही हुई।

लूडो खेलते समय बार-बार हार जाता था शख्स

बलिया के आमडारी गांव में 10 वर्षीय यशवंत की तालाब में डुबोकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घायल आरोपी प्रतीक वर्मा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह मोहल्ले के शत्रुघ्न के साथ लूडो खेलते समय बार-बार हार जाता था। इस पर शत्रुघ्न उस पर तंज कसते थे। यही तंज और बहस का बदला लेने के लिए रविवार की शाम प्रतीक ने यशवंत को घर के पीछे खेत में ले जाकर तालाब के पानी में डुबोकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में रखकर छिपा दिया।

तंज कसने के कारण प्रतीक से हुई थी कहासुनी

मोहल्ले के लोगों का कहना है कि प्रतीक का घर यशवंत के घर के पास ही है। उसकी मां का निधन हो चुका है और पिता काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए प्रतीक की निगरानी नहीं हो पाई। यही कारण था कि वह गलत रास्ते पर चला गया। जानकारी के अनुसार, प्रतीक का अतीत भी आपराधिक है। एक साल पहले दुमदुमा के पास उसने छिनैती की थी और हाल ही में जेल से बाहर आया था। 15 दिन पहले उसने गांव की एक महिला का मोबाइल चोरी किया था, जो मृतक के पास मिला। इसके अलावा, उसने एक महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस के अनुसार, शत्रुघ्न के तंज कसने के कारण प्रतीक से कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद दोनों ने साथ खेलना बंद कर दिया। यही बहस और तंज प्रतीक के भतीजे के साथ किए गए अपराध की वजह बनी।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / Ludo में हारने के बाद लिया खतरनाक बदला,भतीजे को डूबा कर मारा, आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

Jaisalmer fire massive fire
वाराणसी

BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

Up news, BHU
वाराणसी

बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

बनारस में सेक्स रैकेट का खुलासा फोटो सोर्स- पत्रिका
वाराणसी

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या, बाद में थाने पहुंच कर बोला- घर में लाश…

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या
वाराणसी

वाराणसी में घूम रहा था अफगानी… नागपुर जाने का था प्लान, गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

Up news, Varanasi
वाराणसी
