बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या, बाद में थाने पहुंच कर बोला- घर में लाश…

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बभनी थाना क्षेत्र के चपकी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
रविवार रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि 45 वर्षीय शंकर ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी उर्मिला को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। उर्मिला तीन बच्चों के साथ रहती थी, जबकि शंकर घर के दूसरे कमरे में सोता था। रातभर उर्मिला बंद कमरे में पड़ी रही। सुबह जब शंकर वापस आया, तब तक उर्मिला की मौत हो चुकी थी।
मृतका के पिता ने बताया कि शंकर ने 6 साल पहले भी उर्मिला को मारने की कोशिश की थी। परिवार का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मृतका उर्मिला के पिता राय सिंह, निवासी नधिरा, ने बताया कि उनका दामाद शंकर शुरू से ही हिंसक प्रवृत्ति का था। वर्ष 2019 में भी उसने उर्मिला को कुएं में फेंककर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वह किसी तरह बच गई थी। सोमवार सुबह जब उर्मिला की मौत हो गई, तो शंकर खुद थाने पहुंचा और पुलिस को पत्नी की हत्या की सूचना दी। थानाध्यक्ष कमलेश पाल ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय बन गई है।
