BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

विवाद बढ़ने पर छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने सुरक्षाकर्मियों से छात्रों को पिटवाया। पथराव का वीडियो सामने आया है। जिसमें छात्र पत्थरबाजी करते और सुरक्षाकर्मी उन्हें खदेड़ते नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय हॉस्टल मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। इस घटना में लगभग दस छात्र घायल हुए हैं। इस दौरान रात में लगभग दो घंटे तक परिसर में हंगामा मचा रहा। कई गार्डों को गंभीर चोटें आईं। दूसरी ओर छात्रों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मिर्याें ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके चलते 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं।