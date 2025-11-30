वाराणसी में घूम रहा था अफगानी… नागपुर जाने का था प्लान, गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

वहीं विदेशी नागरिक के हिरासत में लिए जाने से शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी थाने पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। थाने के कमरे में अफसरों ने वृद्ध से पूछताछ की, लेकिन कोई विशेष जानकारी हाथ नहीं लगी। विदेशी के गिरफ्तार होते ही एलआईयू, इंटेलीजेंस स्पेशल विंग, आईबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं और संदिग्ध से पूछताछ की। जानकारी मिली कि वह अफगानी नागरिक कोलकाता से बनारस आया और कुछ दिन रुककर नागपुर जाने वाला था। वृद्ध के पास पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 300 रुपये नगद बरामद किए। बुद्ध से फिलहाल पूछताछ जारी है।पीर बादशाह के पास से जो रिफ्यूजी कार्ड मिला है, उसमें उसकी जन्म तिथि 31 मई 1964 और वैधता वर्ष 2027 दर्ज है। इसके अलावा, उसके पास एक बैग, एक एंड्रॉइड मोबाइल और तीन सौ रुपये नगद भी मिले हैं। कार्ड की जांच की जा रही है, और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यह अफगानी नागपुर के ताजबाग में निवास करता है।