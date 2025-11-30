वाराणसी में घूम रहा था अफगानी… नागपुर जाने का था प्लान, गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

फोटो सोर्स: इमेज, वाराणसी में धराया अफगानी
वाराणसी में वाहन चेकिंग के दौरान एक अफगानी की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। बता दें कि मिर्जामुराद पुलिस शनिवार की रात सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बाइक सवार वृद्ध को रोका, जब पूछताछ होने लगी तो उसकी भाषा सुन पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिस की पड़ताल में वृद्ध अफगानी नागरिक निकला जो बाॅर्डर पार करके पश्मिच बंगाल के रास्ते महाराष्ट्र जा रहा था। थाने लाकर पूछताछ में उसने अपना नाम पीर बादशाह पुत्र शाह मूसा बताया लेकिन अपने शहर के अलावा कुछ डिटेल नहीं दे सका। उसके पास एक पहचान पत्र के डायरी मिली। इसमें दारी और पश्तो में कुछ लिखा है जिसके लिए ट्रांसलेटर को भेजा गया।
वहीं विदेशी नागरिक के हिरासत में लिए जाने से शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी थाने पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। थाने के कमरे में अफसरों ने वृद्ध से पूछताछ की, लेकिन कोई विशेष जानकारी हाथ नहीं लगी। विदेशी के गिरफ्तार होते ही एलआईयू, इंटेलीजेंस स्पेशल विंग, आईबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं और संदिग्ध से पूछताछ की। जानकारी मिली कि वह अफगानी नागरिक कोलकाता से बनारस आया और कुछ दिन रुककर नागपुर जाने वाला था। वृद्ध के पास पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 300 रुपये नगद बरामद किए। बुद्ध से फिलहाल पूछताछ जारी है।पीर बादशाह के पास से जो रिफ्यूजी कार्ड मिला है, उसमें उसकी जन्म तिथि 31 मई 1964 और वैधता वर्ष 2027 दर्ज है। इसके अलावा, उसके पास एक बैग, एक एंड्रॉइड मोबाइल और तीन सौ रुपये नगद भी मिले हैं। कार्ड की जांच की जा रही है, और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यह अफगानी नागपुर के ताजबाग में निवास करता है।
