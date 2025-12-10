मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी धोखा दे रही है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है… मौत से पहले युवक का आखिरी वीडियो

राहुल की यह फोटो AI जनरेटेड है। इसे वीडियो से लिए गए स्क्रीन शॉर्ट से बनाया गया है।
वाराणसी के लोहता क्षेत्र के बनकट गांव में एक 30 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान राहुल मिश्रा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। राहुल की मां की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी शुभम और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस जांच में राहुल के मोबाइल फोन से करीब 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो मिला है, जो घटना से ठीक पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में राहुल अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड शुभम के बारे में बता रहा है कि उसकी पत्नी कैसे उसे धोखा दे रही है। मना करने के बावजूद शुभम के संपर्क में है।
राहुल ने वीडियो में यह भी कहा कि वह अपने बच्चे से मिलना चाहता था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। इस वजह से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था।
राहुल ने यह भी कहा कि उसके ससुर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है। यहां तक कि नंबर भी ब्लॉक करा दी है। राहुल बार-बार वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे से बेहद प्यार करता है। अब और ज्यादा जुदाई सहन नहीं कर सकता इसलिए वह खुद को खत्म करने वाला है। उसने आगे कहा कि वह जीना चाहता है, लेकिन मानसिक तनाव, भारी कर्ज और काम के दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की शिकायतों के चलते उसे कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े, जिससे वह और ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया था।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। परिजनों, पत्नी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग