वाराणसी

मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी धोखा दे रही है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है… मौत से पहले युवक का आखिरी वीडियो

वाराणसी में 30 साल के युवक ने मरने से पहले 7:29 मिनट के वीडियो बनाया। इसमें उसने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया और बच्चे से बिछड़ने का दर्द बयां किया। युवक ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Aman Pandey

Dec 10, 2025

varanasi

राहुल की यह फोटो AI जनरेटेड है। इसे वीडियो से लिए गए स्क्रीन शॉर्ट से बनाया गया है।

वाराणसी के लोहता क्षेत्र के बनकट गांव में एक 30 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान राहुल मिश्रा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। राहुल की मां की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी शुभम और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मौत से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो

पुलिस जांच में राहुल के मोबाइल फोन से करीब 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो मिला है, जो घटना से ठीक पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में राहुल अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड शुभम के बारे में बता रहा है कि उसकी पत्नी कैसे उसे धोखा दे रही है। मना करने के बावजूद शुभम के संपर्क में है।

राहुल ने वीडियो में यह भी कहा कि वह अपने बच्चे से मिलना चाहता था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। इस वजह से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था।

कर्ज और काम का दबाव भी बताया वजह

राहुल ने यह भी कहा कि उसके ससुर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है। यहां तक कि नंबर भी ब्लॉक करा दी है। राहुल बार-बार वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे से बेहद प्यार करता है। अब और ज्यादा जुदाई सहन नहीं कर सकता इसलिए वह खुद को खत्म करने वाला है। उसने आगे कहा कि वह जीना चाहता है, लेकिन मानसिक तनाव, भारी कर्ज और काम के दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की शिकायतों के चलते उसे कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े, जिससे वह और ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया था।

पुलिस सभी एंगल से कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। परिजनों, पत्नी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

Published on:

10 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी धोखा दे रही है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है… मौत से पहले युवक का आखिरी वीडियो

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

