मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी धोखा दे रही है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है… मौत से पहले युवक का आखिरी वीडियो

राहुल ने यह भी कहा कि उसके ससुर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है। यहां तक कि नंबर भी ब्लॉक करा दी है। राहुल बार-बार वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे से बेहद प्यार करता है। अब और ज्यादा जुदाई सहन नहीं कर सकता इसलिए वह खुद को खत्म करने वाला है। उसने आगे कहा कि वह जीना चाहता है, लेकिन मानसिक तनाव, भारी कर्ज और काम के दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की शिकायतों के चलते उसे कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े, जिससे वह और ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया था।