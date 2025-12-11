11 दिसंबर 2025,

वाराणसी

‘शुभम सिंह के साथ मेरी बीवी का चल रहा अफेयर’, पति बोला-लड़कियां हमेशा सही नहीं होतीं, इसके बाद…

Crime News: एक शख्स ने वीडियो जारी कर कहा कि उसकी पत्नी का अफेयर शुभम सिंह के साथ चल रहा है। उसने ये भी कहा कि लड़कियां हमेशा सही नहीं होती हैं। जानिए पूरा मामला क्या है?

वाराणसी

image

Harshul Mehra

Dec 11, 2025

husband takes scary step due to wife infidelity even makes video before suicide crime news

'शुभम सिंह के साथ मेरी बीवी का चल रहा अफेयर', इसके बाद उठाया खौफनाक कदम। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश में एक 30 साल के आदमी ने सुसाइड कर लिया। शख्स ने सुसाइड करने से पहले वीडियो भी बनाया। शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है।

शुभम सिंह के खिलाफ केस दर्ज

वाराणसी के बनकट गांव के रहने वाले राहुल मिश्रा अपने कमरे में पंखे से लटके हुए मिले। परिवार के मदद के लिए चिल्लाने पर, पुलिस मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची। राहुल की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर, उसकी पत्नी, उसके कथित प्रेमी शुभम सिंह और उसकी सास के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया।

7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल

जांच के दौरान, पुलिस को राहुल के फोन से 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो मिला। जिसे उसने सुसाइड करने से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में, राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी और उसे उसके बच्चे से मिलने नहीं दे रही थी। पीड़ित ने कहा, "मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं बची है।" यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

'मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है'

राहुल ने कहा, "मेरी पत्नी का शुभम सिंह उर्फ ​​डेंजर के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उसे कई बार (धोखा देने से) मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मेरी सास ने उसे (मेरी पत्नी को) भड़काया और मेरा नंबर भी ब्लॉक करवा दिया। मेरे ससुर मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं यह अलगाव और नहीं सह सकता।"

'लड़कियां हमेशा सही नहीं होतीं'

राहुल ने जोर देकर कहा कि वह भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। साथ ही अपने काम की जगह पर भी दबाव महसूस कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कई झूठी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसने अपने आखिरी वीडियो में कहा, "लड़कियां हमेशा सही नहीं होतीं। IPC की धारा 498A में बदलाव की सख्त जरूरत है।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। परिजनों, पत्नी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘शुभम सिंह के साथ मेरी बीवी का चल रहा अफेयर’, पति बोला-लड़कियां हमेशा सही नहीं होतीं, इसके बाद…

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

