RSS News: गोरखपुर में बोले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले… मुस्लिम भी प्रकृति को आत्मसात करें, पर्यावरण की रक्षा ही असली धर्म

खोराबार स्थित खेल मैदान में बोलते हुए उन्‍होंने अपनी बात के समर्थन में सऊदी अरब और रुस का उदाहरण दिया। उन्‍होंने कहा, सऊदी अरब में मुसलमान भाइयों ने जमीन देकर मंदिर बनवाया है। रूस में चर्च के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए जगह दी है। अब हमको भी भारत में यह समझाना होगा। होसबाले ने कहा, अंग्रेजों ने यहां फूट डालो, राज करो की राजनीति की। लेकिन अब संगठित होने का समय आ गया है।