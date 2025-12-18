मिड-डे मील को लेकर स्कूल बना अखाड़ा, धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा मामला…लेडी प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर मारपीट

इस मामले में प्रिंसिपल रीता आर्या का आरोप है कि उन्हें चार्ज से हटाने के लिए रोज इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। रसोइया पर उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाती है और विद्यालय छोड़कर धर्म प्रचार में चली जाती है। BEO सावन दुबे ने घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि विद्यालय में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। रसोइया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस मामले में कड़ी कारवाई की जाएगी।