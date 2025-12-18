मिड-डे मील को लेकर स्कूल बना अखाड़ा, धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा मामला…लेडी प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर मारपीट

फोटो सोर्स: पत्रिका, टीचर और रसोइया में मारपीट
गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र अंतर्गत उसवा बाबू स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की गरिमा तार तार हो गई। यहां मिड-डे मील को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते कुश्ती में बदल गया। रसोइया और स्कूल की प्रिंसिपल के बीच जमकर मारपीट हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने पर BSA ने कड़ी नाराजगी जताई है।
मंगलवार को विद्यालय में बच्चों के लिए बने मिड-डे मील में कीड़े पाए जाने का आरोप लगा। भोजन देखकर कई छात्रों ने खाने से इनकार कर दिया। जब प्रिंसिपल रीता आर्या ने रसोइया से इस बारे में पूछा तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई।
इस मामले में प्रिंसिपल रीता आर्या का आरोप है कि उन्हें चार्ज से हटाने के लिए रोज इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। रसोइया पर उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाती है और विद्यालय छोड़कर धर्म प्रचार में चली जाती है। BEO सावन दुबे ने घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि विद्यालय में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। रसोइया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस मामले में कड़ी कारवाई की जाएगी।
