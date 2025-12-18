18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

गोरखपुर में शादी के नौ माह बाद ही पति और पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पति ने तो बाकायदा इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस तक कर डाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 18, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, थाना चिलुआताल

गोरखपुर में एक पति अपनी पत्नी से बख्शने की गुहार लगा रहा है। उसका आरोप है कि पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बात-बात पर कहती है कि नीले ड्रम में भरकर जान से मार दूंगी। पीड़ित ने बताया कि पत्नी चाहती है कि उसके मायके में रहकर वहां सबका काम काज करूं, जब इस बात को मना कर दिया गया तो पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई और बहनोई पर छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी।

पत्नी ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, पत्नी ने भी पति को कटघरे में किया खड़ा

यह मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का है, उसने प्रेस कांफ्रेंस कर बकायदा पत्नी और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि इसकी गहराई से जांच हो उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। दूसरी तरफ महिला का कहना है कि जेठ और ननदोई ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया। महिला का आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए दोनों उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इस मामले में SO चिलुआताल सूरज सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

15 हजार की रिश्वत लेते दीवान को एंटी करप्शन ने दबोचा, थाना प्रभारी पर भी बड़ा इल्ज़ाम…थाने में मची रही अफरा तफरी
बस्ती
Up news, basti news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:19 pm

Published on:

18 Dec 2025 09:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बच्चों के खाने में कीड़ा, स्कूल बना अखाड़ा: गोरखपुर में महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर हुई हाथापाई

gorakhpur mid day meal worm controversy principal cook fight video viral
गोरखपुर

नहीं पालूंगी बेवफा पति की औलाद,मां ने नवजात को दूध पिलाने से किया इंकार…बोली, फेंक दो कूड़ेदान में, नहीं रहा गया कोई रिश्ता

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

मिड-डे मील को लेकर स्कूल बना अखाड़ा, धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा मामला…लेडी प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर मारपीट

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सावधान… भुना चना ताकत नहीं अब कैंसर पैदा करेगा, गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिलावटी चने कैसे बनाए जा रहे हैं? जानिए पूरा खेल ऐसे करें असली-नकली की पहचान

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.