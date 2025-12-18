साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, थाना चिलुआताल
गोरखपुर में एक पति अपनी पत्नी से बख्शने की गुहार लगा रहा है। उसका आरोप है कि पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बात-बात पर कहती है कि नीले ड्रम में भरकर जान से मार दूंगी। पीड़ित ने बताया कि पत्नी चाहती है कि उसके मायके में रहकर वहां सबका काम काज करूं, जब इस बात को मना कर दिया गया तो पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई और बहनोई पर छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी।
यह मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का है, उसने प्रेस कांफ्रेंस कर बकायदा पत्नी और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि इसकी गहराई से जांच हो उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। दूसरी तरफ महिला का कहना है कि जेठ और ननदोई ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया। महिला का आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए दोनों उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इस मामले में SO चिलुआताल सूरज सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
