साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

यह मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का है, उसने प्रेस कांफ्रेंस कर बकायदा पत्नी और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि इसकी गहराई से जांच हो उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। दूसरी तरफ महिला का कहना है कि जेठ और ननदोई ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया। महिला का आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए दोनों उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इस मामले में SO चिलुआताल सूरज सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।