यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

गीडा के सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि वीडियोकॉन की ओर से 1100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है और जमीन के बंटवारा को लेकर प्रक्रिया चल रही है। वहीं लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल ने कहा है कि सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण बड़ी कंपनियां, अब पूर्वांचल में निवेश करने के लिए आ रही हैं। वीडियोकॉन के आने से धुरियापार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा और स्थानीय काम में मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है।