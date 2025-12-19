19 दिसंबर 2025,

गोरखपुर

यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

Gorakhpur News: यूपी का गोरखपुर शहर इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने जा रहा है। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 11000 करोड़ का निवेश करके अपना प्लांट गोरखपुर में लगाने जा रही है।

गोरखपुर

image

Anuj Singh

Dec 19, 2025

वीडियोकॉन गोरखपुर प्लांट

वीडियोकॉन गोरखपुर प्लांट Ai image

Videocon Gorakhpur Plant News: देश की जानी-मानी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी वीडियोकॉन गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्र में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जहां कंपनी ने गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) से 50 एकड़ जमीन मांगी गई है।

6 लाख से ज्यादा रेफ्रिजरेटर बनाने का उद्देश्य

प्लांट में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बनाया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य यहां से हर साल करीब 6 लाख से ज्यादा रेफ्रिजरेटर बनाने का है। इसके साथ ही वीडियोकॉन इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब विकसित करने की भी योजना बना रही है, और इससे जुड़े लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

धुरियापार औद्योगिक कॉरिडोर, बड़े निवेशकों का बना केंद्रध

धुरियापार औद्योगिक कॉरिडोर पहले से ही बड़े निवेशकों का केंद्र बना हुआ है। यहां अदानी सीमेंट, कैंपा कोला और केयान ग्रुप के प्लांट बने हुए है। अब वीडियोकॉन के आने से यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है।

6000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

इस निवेश से रोजगार के कई बड़े अवसर मिलेंगे। इस प्लांट के शुरू होने से 3000 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी, जबकि 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। इसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़े तकनीकी छात्रों को स्थानीय कारीगरों और मजदूरों को भी काम करने का मौका मिलेगा।

वीडियोकॉन की ओर से 1100 करोड़ का निवेश

गीडा के सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि वीडियोकॉन की ओर से 1100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है और जमीन के बंटवारा को लेकर प्रक्रिया चल रही है। वहीं लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल ने कहा है कि सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण बड़ी कंपनियां, अब पूर्वांचल में निवेश करने  के लिए आ रही  हैं। वीडियोकॉन के आने से धुरियापार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा और स्थानीय काम  में मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है।

Published on:

19 Dec 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

