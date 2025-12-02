Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ऑपरेशन तौकीर : आजम खान के रिश्तेदार के बारातघर समेत सूफीटोला के दोनों बारातघरों पर चला बुलडोजर, महिलाओं ने शुरू की चीख-पुकार

26 सितंबर के बवाल के बाद प्रशासन की सख्ती अब जमीन पर साफ दिखने लगी है। मंगलवार सुबह सूफीटोला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में बीडीए की टीम ने सपा नेता आज़म खान के करीबी व रिश्तेदार सरफराज़ वली खान के दो बारातघरों — एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल — पर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 02, 2025

बरेली। 26 सितंबर के बवाल के बाद प्रशासन की सख्ती अब जमीन पर साफ दिखने लगी है। मंगलवार सुबह सूफीटोला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में बीडीए की टीम ने सपा नेता आज़म खान के करीबी व रिश्तेदार सरफराज़ वली खान के दो बारातघरों — एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल — पर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।

महिलाओं की बिलख-बिलख कर गुहार, बुलडोज़र ने नहीं रोकी रफ्तार

जैसे ही पहला बुलडोज़र एवान-ए-फरहत के बाहर पहुंचा, वहां रहने वाली महिलाएं रोने लगीं और रहम की भीख मांगने लगीं। कई ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। गुड मैरिज हॉल की पहली मंजिल पर रहने वाली आरफ़ा खान बोलीं कि हम 20 साल से यहां रह रहे हैं, अचानक नोटिस दे दिया गया। तीन दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। अगर इमारत गिरी तो हम कहां जाएंगे। लेकिन टीम ने हॉल खाली कराया और कार्रवाई रोकने के सारे प्रयास नाकाम हो गए। ठीक 10 बजे पहली जेसीबी लगाई गई और कुछ ही मिनटों में एवान-ए-फरहत का हिस्सा ढहने लगा।

15 साल पुराने आदेश पर आखिरकार कार्रवाई

दोनों बारातघरों को 12 अक्टूबर 2011 में ही अवैध करार देकर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई फाइलों में दबी रही। 26 सितंबर के बवाल में नाम उछलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में खलबली मच गई। बवाल की जांच में आरोप लगे कि कई रसूखदार लोगों ने भीड़ जुटाने, गाड़ियों व खाने-पीने की सुविधा देने में भूमिका निभाई। उसी दौरान सरफराज़ वली और राशिद खान के इन बारातघरों के दस्तावेज दोबारा खंगाले गए और पुराने आदेशों को लागू करने का फैसला लिया गया।

सुबह 9 बजे से दबाव, दोपहर बाद शुरू हुई जोरदार कार्रवाई

सुबह 9 बजे से बीडीए टीम मौके पर थी, लेकिन पुलिस फोर्स का इंतजार होने के चलते कार्रवाई दोपहर तक अटकी रही। फोर्स मिलते ही टीम सक्रिय हुई और भारी सुरक्षा के बीच दोनों अवैध निर्माणों पर जोरदार ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ टीम मौके पर है। “ये इमारतें बिना मानचित्र स्वीकृति के खड़ी की गई थीं। नोटिस और आदेश दोनों समय पर दिए गए थे। आज कार्रवाई पूरी की जा रही है।”

और भी अवैध निर्माणों पर टिकी है बीडीए की निगाह

बंडिया, विधौलिया, तिलियापुर और किला क्षेत्रों में कई अवैध बारातघर, मार्केट व अन्य निर्माण जांच के दायरे में हैं। कई पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की इस सख्ती ने पुराने शहर में कारोबारी और कॉलोनाइज़र वर्ग में खौफ का माहौल बना दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ऑपरेशन तौकीर : आजम खान के रिश्तेदार के बारातघर समेत सूफीटोला के दोनों बारातघरों पर चला बुलडोजर, महिलाओं ने शुरू की चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फरीदपुर में झाड़ियों में मिली महिला की सड़ी-गली लाश, हत्या की आशंका, एसपी सिटी मौके पर

बरेली

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बक्से में मिला मासूम का शव, क्षेत्र में फैली दहशत, तांत्रिक क्रिया की आशंका

बरेली

पेंशनर्स की फाइलें उलझीं तो गिरेगी गाज: एडीजी बोले देरी बर्दाश्त नहीं, 3554 हैं पुलिस पेंशनर्स

बरेली

कॉलोनाइज़र पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक! 10 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी मटियामेट, जानें किस पर गिरी गाज

बरेली

ब्लैकमेलर ने मेडिकल छात्रा के मंगेतर को भेजे अश्लील फोटो, रिश्ता टूटा… परिवार में हड़कंप, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.