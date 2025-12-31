न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पिकनिक स्पॉट, पार्कों और घूमने-फिरने वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभालेंगे और लगातार निरीक्षण करेंगे। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, ताकि छेड़खानी, नशाखोरी, अवैध शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पुलिस ने साफ शब्दों में जनता को चेताया है कि नया साल खुशी से मनाएं, लेकिन कानून की सीमा में रहें। जो भी नियम तोड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि बरेली में नए साल का जश्न पूरी तरह सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।