न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

बरेली। नए साल के जश्न से पहले बुधवार को बरेली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को चेताने के लिए एडीजी, डीआईजी और एसएसपी खुद सड़क पर उतरे और भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। चौकी चौराहे से शुरू हुआ मार्च कचहरी और जंक्शन तक पहुंचा। डॉग स्क्वॉड के साथ हथियारों से लैस पुलिस चप्पे चप्पे पर नजरें जमाये हुये है। हुड़दंग करने वालों का न्यू ईयर पार्टी में नहीं थाने की हवालात में मनेगा। इसका पूरा इंतजाम किया गया है।
फ्लैग मार्च के दौरान अफसरों ने डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को साफ शब्दों में आदेश दिए कि हुड़दंग, शराबखोरी, स्टंटबाजी और अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्च में एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा, एएसपी सोनाली मिश्रा, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इससे साफ दिखा कि पूरा पुलिस महकमा एक्शन मोड में है।
एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़भाड़ वाले इलाकों, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आम जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कानून तोड़ने वालों के लिए सीधे जेल का रास्ता तय है। वहीं डीआईजी अजय साहनी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि 31 दिसंबर की शाम से लेकर पूरी रात और नए साल के दिन तक शहरभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलेगा। रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट घूमने और ट्रिपल लोडिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों को मौके से उठाकर थाने भेजा जाएगा।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पिकनिक स्पॉट, पार्कों और घूमने-फिरने वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभालेंगे और लगातार निरीक्षण करेंगे। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, ताकि छेड़खानी, नशाखोरी, अवैध शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पुलिस ने साफ शब्दों में जनता को चेताया है कि नया साल खुशी से मनाएं, लेकिन कानून की सीमा में रहें। जो भी नियम तोड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि बरेली में नए साल का जश्न पूरी तरह सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग