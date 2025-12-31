31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

बालीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके दिखाकर और लक्जरी गाड़ियां गिफ्ट कर, लोगों को महंगे शौक और ख्वाब दिखाने वाले कन्हैया गुलाटी का करोड़ों का काला साम्राज्य अब तिनके की तरह बिखरने लगा है। बरेली से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर और दूसरे प्रदेशों में गुलाटी पर अब तक 40 मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 31, 2025

डीआईजी अजय कुमार साहनी

बरेली। बालीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके दिखाकर और लक्जरी गाड़ियां गिफ्ट कर, लोगों को महंगे शौक और ख्वाब दिखाने वाले कन्हैया गुलाटी का करोड़ों का काला साम्राज्य अब तिनके की तरह बिखरने लगा है। बरेली से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर और दूसरे प्रदेशों में गुलाटी पर अब तक 40 मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं। करीब 800 करोड़ के घोटाले पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने गुलाटी पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर प्रापर्टी अटैच कर नीलाम करने और हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं।

बारादरी के शहदाना कॉलोनी निवासी कैनविज ग्रुप के सीईओ कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। बरेली में 34, शाहजहांपुर में 2, अयोध्या और कासगंज में 1-1, जबकि बिहार और झारखंड में 2 मामलों में उसका नाम सामने आया है। जांच में साफ हुआ कि डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने और सुरक्षित निवेश के झांसे में फंसाकर उसने लोगों की जीवनभर की पूंजी हड़प ली।

डॉक्टर, व्यापारी और नेताओं से की सबसे ज्यादा ठगी

ठगी का दायरा आम निवेशकों तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर, व्यापारी और नेता भी गुलाटी की चकाचौंध, महंगे दफ्तर, लक्जरी गाड़ियां और आकर्षक छलावे वाली योजनाओं का शिकार हुए। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए पीड़ित रोज सामने आ रहे हैं। डीआईजी के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में सख्त पैरवी की जा रही है ताकि आरोपी को जल्द कठोर सजा मिल सके।

गुलाटी के नेटवर्क पर भी पड़ेगी गाज, मुखौटा संपत्तियां होंगी जब्त

कन्हैया गुलाटी अकेला नहीं है। उसके ठगी नेटवर्क में शामिल मौ. यासीन और आशीष महाजन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आशीष महाजन के खिलाफ बारादरी और प्रेमनगर थानों में 10 मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके रोल की भी गहन जांच कर रही है। इनमें से कई ऐसे हैं। जिन्होंने मुखौटा नामों से प्रापर्टी जब्त कर ली है।

20 महीनों में 13 लाख की चपत, भाजपा नेता भी पीड़ित

किला छावनी निवासी भाजपा नेता मनोज कुमार गुप्ता की शिकायत पर किला थाने में कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका, बेटा गोपाल, योगेंद्र गंगवार, यत्येंद्र गंगवार और चार अज्ञात लोगों ने 20 महीनों में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 13 लाख रुपये ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में चर्चा है कि गुलाटी का ठगी साम्राज्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब कानून की नजर पूरी तरह उस पर टिक चुकी है। पुलिस की सख्ती से साफ संकेत हैं कि कैनविज ठगी कांड में और बड़े खुलासे होंगे और महाठग कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 06:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली

न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

बरेली

कबाड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अफीम का धंधा, 35 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब तक फैला नेटवर्क

बरेली

न्यू ईयर की खुशियां मनाने से पहले थम गईं दो दोस्तों की सांसें, नैनीताल जाते समय ट्रॉली से टकराई बाइक, मौके पर मौत

बरेली

न्यू ईयर के जश्न के बाद अब पूजा पर फतवा, बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की महाकाल यात्रा पर मौलाना ने जताया ऐतराज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.