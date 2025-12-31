40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

डीआईजी अजय कुमार साहनी
बरेली। बालीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके दिखाकर और लक्जरी गाड़ियां गिफ्ट कर, लोगों को महंगे शौक और ख्वाब दिखाने वाले कन्हैया गुलाटी का करोड़ों का काला साम्राज्य अब तिनके की तरह बिखरने लगा है। बरेली से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर और दूसरे प्रदेशों में गुलाटी पर अब तक 40 मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं। करीब 800 करोड़ के घोटाले पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने गुलाटी पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर प्रापर्टी अटैच कर नीलाम करने और हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं।
बारादरी के शहदाना कॉलोनी निवासी कैनविज ग्रुप के सीईओ कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। बरेली में 34, शाहजहांपुर में 2, अयोध्या और कासगंज में 1-1, जबकि बिहार और झारखंड में 2 मामलों में उसका नाम सामने आया है। जांच में साफ हुआ कि डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने और सुरक्षित निवेश के झांसे में फंसाकर उसने लोगों की जीवनभर की पूंजी हड़प ली।
ठगी का दायरा आम निवेशकों तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर, व्यापारी और नेता भी गुलाटी की चकाचौंध, महंगे दफ्तर, लक्जरी गाड़ियां और आकर्षक छलावे वाली योजनाओं का शिकार हुए। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए पीड़ित रोज सामने आ रहे हैं। डीआईजी के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में सख्त पैरवी की जा रही है ताकि आरोपी को जल्द कठोर सजा मिल सके।
कन्हैया गुलाटी अकेला नहीं है। उसके ठगी नेटवर्क में शामिल मौ. यासीन और आशीष महाजन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आशीष महाजन के खिलाफ बारादरी और प्रेमनगर थानों में 10 मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके रोल की भी गहन जांच कर रही है। इनमें से कई ऐसे हैं। जिन्होंने मुखौटा नामों से प्रापर्टी जब्त कर ली है।
किला छावनी निवासी भाजपा नेता मनोज कुमार गुप्ता की शिकायत पर किला थाने में कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका, बेटा गोपाल, योगेंद्र गंगवार, यत्येंद्र गंगवार और चार अज्ञात लोगों ने 20 महीनों में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 13 लाख रुपये ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में चर्चा है कि गुलाटी का ठगी साम्राज्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब कानून की नजर पूरी तरह उस पर टिक चुकी है। पुलिस की सख्ती से साफ संकेत हैं कि कैनविज ठगी कांड में और बड़े खुलासे होंगे और महाठग कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी।
