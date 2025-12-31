40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

किला छावनी निवासी भाजपा नेता मनोज कुमार गुप्ता की शिकायत पर किला थाने में कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका, बेटा गोपाल, योगेंद्र गंगवार, यत्येंद्र गंगवार और चार अज्ञात लोगों ने 20 महीनों में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 13 लाख रुपये ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में चर्चा है कि गुलाटी का ठगी साम्राज्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब कानून की नजर पूरी तरह उस पर टिक चुकी है। पुलिस की सख्ती से साफ संकेत हैं कि कैनविज ठगी कांड में और बड़े खुलासे होंगे और महाठग कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी।