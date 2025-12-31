अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली। स्टेडियम रोड पर स्थित चर्चित जगन्नाथ टावर को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को सील कर दिया। इसी भवन में होंडा बाइक की एजेंसी धड़ल्ले से संचालित हो रही थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
बारादरी क्षेत्र के मॉडल टाउन स्टेडियम रोड स्थित प्लॉट नंबर 10ए पर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा बिना किसी स्वीकृत नक्शे के करीब 250 वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल, प्रथम और द्वितीय तल तक व्यावसायिक भवन खड़ा कर दिया गया था। नियमों और कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए यहां लंबे समय से कारोबार चल रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीडीए ने सख्त रुख अपनाया और प्रवर्तन दस्ते को मौके पर भेजा।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि जांच में पूरा निर्माण अवैध पाए जाने पर टीम ने बिना देर किए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता मनोज कुमार, धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम समेत प्रवर्तन टीम के कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसी भी तरह के दबाव या सिफारिश को सिरे से खारिज करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में पूरे शहर में अभियान और तेज होगा। बिना अनुमति बने भवनों की सूची तैयार कर एक-एक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी राजनीतिक रसूख या आर्थिक दबाव के आधार पर राहत नहीं मिलेगी। बीडीए ने आम जनता को भी सख्त चेतावनी दी है कि संपत्ति खरीदने से पहले उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं, यह जरूर जांच लें, वरना भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
