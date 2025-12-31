अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि जांच में पूरा निर्माण अवैध पाए जाने पर टीम ने बिना देर किए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता मनोज कुमार, धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम समेत प्रवर्तन टीम के कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसी भी तरह के दबाव या सिफारिश को सिरे से खारिज करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।