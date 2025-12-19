गोरखपुर में सीएम योगी बोले…हम माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देते हैं, शहर को मिला 137 करोड़ का नया हाइटेक ब्रिज

19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

गोरखपुर

गोरखपुर में सीएम योगी बोले…हम माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देते हैं, शहर को मिला 137 करोड़ का नया हाइटेक ब्रिज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम 137 करोड़ की लागत से नए गोरखनाथ ओवर ब्रिज का उद्घाटन किए। यह पूरी तरह अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। सीएम ने गोरखनाथ ओवरब्रिज के लिए सभी नागरिकों को बधाई दी है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 19, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी शुक्रवार शाम 137.830करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद वहां उपस्थित भीड़ को संबोधित किए। सीएम के निशाने पर पूर्ववर्ती सरकारें रहीं जो विकास की बजाय माफिया को बढ़ावा देती रहीं।

कफ सिरप मामले में विपक्ष पर कटाक्ष

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उससे नई पहचान मिली है। माफिया को पालने वाले कौन थे। उनको सब जानते हैं। आज उनकी फोटो माफिया के साथ आ गई, वो माफिया से गिफ्ट लेते थे। वो एक जिला एक माफिया देते थे, हम एक जिला एक मेडिकल कालेज दे रहे हैं। सीएम ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के साथ कोडिन मामले के आरोपी आलोक सिंह के साथ फोटो की ओर इशारा करके तंज कसा। कहा- जो लोग आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके साथ माफिया की फोटो वायरल हो रही है।

डबल इंजन सरकार ने विकास के लिए सामूहिक प्रयास किया

सीएम योगी ने कहा कि गोरखनाथ ओवरब्रिज पर लाइट की व्यवस्था है। यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि इस समय कोहरा पड़ रहा है। शीतलहरी में अनावश्यक यात्रा न करें। ठंड से बचें, कोई खुले में न रहे। सरकार की ओर से अलाव और रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। उसका भरपूर फायदा उठाएं। सीएम योगी ने कहा कि गरीब के पास छत हो, राशन मिले, बिजली की सुविधा हो तब ही विकास प्रतीत होता है। डबल इंजन सरकार ने सामूहिक प्रयास से इसे आगे बढ़ाया।

गोरखपुर को आज पहचान का संकट नहीं, मजबूत भारत की विश्व में धमक

आज गोरखपुर के पहचान का संकट नहीं है। फोरलेन सड़कें बन चुकी हैं, फर्टिलाइजर बन चुका है, एम्स बन गया है। सपा सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को बेचने का प्रयास किया था। हमने विरोध किया था। वही मेडिकल कालेज आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी बोले गोरखनाथ ओवरब्रिज के लिए सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूं। 137 करोड़ की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है।प्रधानमंत्री ने देश को नई पहचान दी है। एक मजबूत भारत की आज दुनिया में अपनी धमक है।

जानिए नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज के बारे में

धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर पड़ने वाले लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग के डोमिनगढ़ व गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य क्रॉसिंग संख्या 162ए पर एक ओवरब्रिज पहले से है। इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण सीएम योगी के निर्देश पर मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनवाया गया है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है। इस ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी न्यूनतम सुनाई देगी।

19 Dec 2025 10:45 pm

