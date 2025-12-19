गोरखपुर में पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क…बेटे के साथ था वांछित,गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई बड़ी कारवाई

बता दें कि यह पूरा मामला रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-D परीक्षा में कथित हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रशेखर आर्य ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम चयन सूची में शामिल कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 15 जून को कैंट थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य उसके बेटे राहुल प्रताप, एक अन्य पूर्व रेलकर्मी राम सजीवन और उसके बेटे सौरभ के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।