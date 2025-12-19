19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क…बेटे के साथ था वांछित,गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई बड़ी कारवाई

गोरखपुर से रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपी पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क किया गया। आरोप है कि ग्रुप-डी भर्ती में जालसाजी करके बेटे का नाम सूची में जोड़ दिया था। पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 19, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्व रेलकर्मी की संपति कुर्क

गोरखपुर पुलिस ने रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में हुई धांधली के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एम्स थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य की शाहपुर थानाक्षेत्र स्थित राप्तीनगर में लगभग एक करोड़ रुपये की कीमत का मकान कुर्क कर लिया है। यह कारवाई कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की FIR के तहत की गई है, जिसकी विवेचना एम्स थाना पुलिस कर रही थी।

रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-D परीक्षा में हुई हेराफेरी

बता दें कि यह पूरा मामला रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-D परीक्षा में कथित हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रशेखर आर्य ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम चयन सूची में शामिल कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 15 जून को कैंट थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य उसके बेटे राहुल प्रताप, एक अन्य पूर्व रेलकर्मी राम सजीवन और उसके बेटे सौरभ के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

भारी फोर्स के साथ पुलिस ने की संपति कुर्क

मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों पर बाद में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह का सरगना राम सजीवन है जो शाहपुर क्षेत्र की रेलवे मॉडल कॉलोनी में रहता है और रेलवे भर्ती बोर्ड में कार्यरत रह चुका है। नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव की मौजूदगी में एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने गुरुवार को भारी फोर्स के साथ राप्तीनगर स्थित मकान पर कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर इलाके में मुनादी कराई गई और मकान पर सरकारी नोटिस चस्पा किया गया।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

इस कारवाई पर SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि चंद्रशेखर आर्य मूल रूप से गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के बरहपार नसरतपुर गांव का रहने वाला है।रेलवे भर्ती में धोखाधड़ी और संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, कराए गए खाली; पुलिस अलर्ट मोड पर
नोएडा
noida school bomb threat shiv nadar amity email alert cyber cell

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 02:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क…बेटे के साथ था वांछित,गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई बड़ी कारवाई

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

वीडियोकॉन गोरखपुर प्लांट
गोरखपुर

बच्चों के खाने में कीड़ा, स्कूल बना अखाड़ा: गोरखपुर में महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर हुई हाथापाई

gorakhpur mid day meal worm controversy principal cook fight video viral
गोरखपुर

साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नहीं पालूंगी बेवफा पति की औलाद,मां ने नवजात को दूध पिलाने से किया इंकार…बोली, फेंक दो कूड़ेदान में, नहीं रहा गया कोई रिश्ता

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

मिड-डे मील को लेकर स्कूल बना अखाड़ा, धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा मामला…लेडी प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर मारपीट

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.