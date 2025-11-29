यूपी में बुखार का कहर…एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, 15 अन्य बच्चे बुखार से पीड़ित स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक गुलहरिया निवासी दशरथ गोंड के पांच वर्षीय बेटे कृष, उनके भाई रविंद्र गोंड की तीन वर्षीय बेटी खुशी और सात वर्षीय बेटी मंजू पिछले एक सप्ताह से तेज बुखार से पीड़ित थे। परिजनों ने शुरुआत में गांव के एक स्थानीय चिकित्सक से उनका इलाज कराया, लेकिन बच्चों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को कृष की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इससे पहले, खुशी का इलाज मेडिकल कॉलेज पडरौना में चल रहा था, जहां बृहस्पतिवार को उसकी भी मौत हो गई थी। गंभीर हालत होने पर मंजू को पडरौना से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया था, लेकिन देर शाम उसने भी दम तोड़ दिया।