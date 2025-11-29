यूपी में बुखार का कहर…एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, 15 अन्य बच्चे बुखार से पीड़ित स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

फोटो सोर्स: इमेज, बुखार का कहर, तीन बच्चों की मौत
कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक की ढोलहा ग्राम पंचायत के गुलहरिया गांव में एक परिवार में उस समय मातम पसर गया जब बुखार से दो सगी बहनों और चचेरे भाई समेत तीन की मौत हो गई। इन सभी की मौत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई।
जानकारी के मुताबिक गुलहरिया निवासी दशरथ गोंड के पांच वर्षीय बेटे कृष, उनके भाई रविंद्र गोंड की तीन वर्षीय बेटी खुशी और सात वर्षीय बेटी मंजू पिछले एक सप्ताह से तेज बुखार से पीड़ित थे। परिजनों ने शुरुआत में गांव के एक स्थानीय चिकित्सक से उनका इलाज कराया, लेकिन बच्चों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को कृष की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इससे पहले, खुशी का इलाज मेडिकल कॉलेज पडरौना में चल रहा था, जहां बृहस्पतिवार को उसकी भी मौत हो गई थी। गंभीर हालत होने पर मंजू को पडरौना से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया था, लेकिन देर शाम उसने भी दम तोड़ दिया।
एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत से पूरे गांव में सनसनी मच गई, परिजन में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गांव पहुंची। टीम ने प्रभावित परिवार के सदस्यों के खून के नमूने लिए और गांव में दवा का वितरण भी किया। इस संबंध में एमवाईसी रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों के बुखार से प्रभावित होने की सूचना पर टीम गांव में कैंप कर रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा।
गांव के लोगों ने बताया कि सफाईकर्मी कभी नहीं आते हैं, जिससे गांव में सफाई नहीं होती। इस वजह से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित परिवार व गांव के लोग स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज विभाग लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। कहा कि न तो सफाईकर्मी गांव में आता है और न आशा।सीएमओ डॉ.चंद्र प्रकाश ने कहा कि बच्चों को इंसेफेलाइटिस तो नहीं हुआ था, इसकी जांच के लिए ब्लड सैंपल लेकर जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। कुल 70 घरों से सैंपल लिया गया है, जिनमें 15 बच्चे बुखार से पीड़ित मिले हैं।
