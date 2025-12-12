Kushinagar News: SIR ने मिलाया दो बिछड़े भाइयों को, मतदाता सूची में नाम डलवाने 45 साल बाद लौटा घर से गायब भाई

गांव में सब कुछ बदला, लेकिन यादों ने दिखाया रास्ता

लंबे समय बाद लौटे तैयब को गांव की गलियां, घर और माहौल सब बदला हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए वे भटक भी गए, लेकिन पुरानी यादों ने उन्हें राह दिखा दी और वे अपने घर पहुंच गए। उनकी घर वापसी के साथ ही परिवार का लंबा इंतजार खत्म हो गया और एक बिछड़ा परिवार SIR कार्यक्रम के माध्यम से फिर से मिल पाया।