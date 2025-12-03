NH 28 पर ट्रेलर का तांडव, सड़क पर खून ही खून…तीन की मौत, छह गंभीर

सूचना मिलते ही पुलिस ने नौ घायलों को कसया सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। सात गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज पडरौना भेजा गया। वहां ई-रिक्शा सवार दो और लोगों ने दम तोड़ दिया। बाइक सवार युवक का कसया में ही इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर तमकुहीराज से गोरखपुर के लिए जा रहा था। पकवा इनार कस्बे के पास बुजुर्ग सड़क क्रॉस कर रहा था। ट्रेलर चालक ने बुजुर्ग को बचाने के लिए गाड़ी को डिवाइडर की तरफ अचानक मोड़ दिया, जिससे ट्रेलर डिवाइडर को पार कर दूसरी लेन पर आ गया। इसी दौरान दूसरी लेन पर एक दूसरा ट्रेलर आ गया। इससे दोनों की टक्कर हो गई। पहला वाला ट्रेलर हाईवे पर ही पलट गया। इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग भारी संख्या में दौड़े हुए आए और बचाव कार्य शुरू किया, पुलिस को भी लोगों ने सूचना दी।