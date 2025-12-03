NH 28 पर ट्रेलर का तांडव, सड़क पर खून ही खून…तीन की मौत, छह गंभीर

फोटो सोर्स: पत्रिका, हाइवे पर भीषण एक्सीडेंट
कुशीनगर के पकवा इनार कस्बे में बुधवार दोपहर भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन घायल है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार ट्रेलर एक बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर हाइवे की दूसरी लेन में पहुंच गया। दूसरी लेन पर पीछे से आ रहे ट्रैक्टर, ई-रिक्शा और बाइक ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में ई-रिक्शा पर सवार 7 लोग, ट्रैक्टर व बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
सूचना मिलते ही पुलिस ने नौ घायलों को कसया सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। सात गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज पडरौना भेजा गया। वहां ई-रिक्शा सवार दो और लोगों ने दम तोड़ दिया। बाइक सवार युवक का कसया में ही इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर तमकुहीराज से गोरखपुर के लिए जा रहा था। पकवा इनार कस्बे के पास बुजुर्ग सड़क क्रॉस कर रहा था। ट्रेलर चालक ने बुजुर्ग को बचाने के लिए गाड़ी को डिवाइडर की तरफ अचानक मोड़ दिया, जिससे ट्रेलर डिवाइडर को पार कर दूसरी लेन पर आ गया। इसी दौरान दूसरी लेन पर एक दूसरा ट्रेलर आ गया। इससे दोनों की टक्कर हो गई। पहला वाला ट्रेलर हाईवे पर ही पलट गया। इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग भारी संख्या में दौड़े हुए आए और बचाव कार्य शुरू किया, पुलिस को भी लोगों ने सूचना दी।
इस हादसे में देवरिया के सहोदर पट्टी गांव के केशव राजभर ,कुशीनगर के निवासी रामविलास समेत तीन की मौत हो गई। तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं घायलों में अजय सिंह निवासी श्यामपुर हतवा, चंदन कुमार निवासी सुंदर पट्टी, शिव कुमारी (42) पत्नी विजय प्रसाद निवासी भैंसहा, लक्ष्मी, काजल सिंह निवासी पकवा इनार घायल हैं। जबकि एक घायल की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
