9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

Kushinagar News: नहीं मिली बसंती तो पति बना शोले का बीरू, विदाई न होने से नाराज हो कर चढ़ा मोबाइल टावर पर, मचा हड़कंप

सेवरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पत्नी की विदाई न होने से नाराज़ एक युवक 120 फीट ऊँचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

Abhishek Singh

Dec 09, 2025

Kushinagar

Pc: Patrika

कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पत्नी की विदाई न होने से नाराज़ एक युवक 120 फीट ऊँचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

अहिरौली मिश्र गांव निवासी कृष्णा कुमार तमकुहीराज स्थित मजार के पीछे बने मोबाइल टॉवर पर अचानक चढ़ गया। लोगों ने जब उसे ऊँचाई पर देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तमकुहीराज पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतरने का प्रयास करने लगी, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी कृष्णा नीचे आने को तैयार नहीं हुआ।

घटना की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास तेज किया।

जातिगत विवाद का आरोप

युवक कृष्णा ने बताया कि वह धोबी जाति का है, जबकि उसकी पत्नी गोंड़ समुदाय से है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई थी, लेकिन अब लड़की पक्ष विदाई करने से इंकार कर रहा है। कृष्णा का आरोप है कि पत्नी बसंती देवी को उसकी सास के माध्यम से कहीं और भेज दिया गया है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गया।

घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा गया

पुलिस और प्रशासन लगातार युवक से संवाद करते रहे। भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर लोगों को दूर किया गया ताकि कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। अंततः अधिकारियों की घंटों की कोशिश रंग लाई और कृष्णा को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

युवक के नीचे आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। मामले की आगे जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / Kushinagar News: नहीं मिली बसंती तो पति बना शोले का बीरू, विदाई न होने से नाराज हो कर चढ़ा मोबाइल टावर पर, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

NH 28 पर ट्रेलर का तांडव, सड़क पर खून ही खून…तीन की मौत, छह गंभीर

Up news, Kushinagar news
कुशीनगर

SIR News: सरकार के ‘SIR’ ने जोड़ा टूट चुका रिश्ता, चालीस साल पहले गया बेटा लौटा घर…घर में खुशी की लहर

Up news, kushinagar
कुशीनगर

सड़क पर बिखरा था खून, छितराई थीं लाशें… भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Up news, kushinagar
कुशीनगर

यूपी में बुखार का कहर…एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, 15 अन्य बच्चे बुखार से पीड़ित स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

Up news, kushinsgar
कुशीनगर

यूपी के इस जिले में नाकेबंदी कड़ी…PRV को ही बना दिया गया विशेष चेकिंग प्वाइंट, आसान नहीं होगा संदिग्ध वाहनों का निकलना

Up news, check point, Kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.