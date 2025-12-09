Kushinagar News: नहीं मिली बसंती तो पति बना शोले का बीरू, विदाई न होने से नाराज हो कर चढ़ा मोबाइल टावर पर, मचा हड़कंप

Pc: Patrika
कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पत्नी की विदाई न होने से नाराज़ एक युवक 120 फीट ऊँचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
अहिरौली मिश्र गांव निवासी कृष्णा कुमार तमकुहीराज स्थित मजार के पीछे बने मोबाइल टॉवर पर अचानक चढ़ गया। लोगों ने जब उसे ऊँचाई पर देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तमकुहीराज पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतरने का प्रयास करने लगी, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी कृष्णा नीचे आने को तैयार नहीं हुआ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास तेज किया।
युवक कृष्णा ने बताया कि वह धोबी जाति का है, जबकि उसकी पत्नी गोंड़ समुदाय से है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई थी, लेकिन अब लड़की पक्ष विदाई करने से इंकार कर रहा है। कृष्णा का आरोप है कि पत्नी बसंती देवी को उसकी सास के माध्यम से कहीं और भेज दिया गया है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गया।
पुलिस और प्रशासन लगातार युवक से संवाद करते रहे। भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर लोगों को दूर किया गया ताकि कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। अंततः अधिकारियों की घंटों की कोशिश रंग लाई और कृष्णा को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
युवक के नीचे आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। मामले की आगे जांच जारी है।
