बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: डीसीएम-पिकअप-बाइक की जोरदार भिड़ंत; तीन युवकों की मौत, चकनाचूर हुई बाइक

Three killed road accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को रोते-बिलखते छोड़ दिया। डीसीएम, पिकअप और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और बाइक दोनों मालवाहक वाहनों के बीच बुरी तरह दब गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।