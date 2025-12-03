बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: डीसीएम-पिकअप-बाइक की जोरदार भिड़ंत; तीन युवकों की मौत, चकनाचूर हुई बाइक

बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: Image Source - Video Grab
Three killed road accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को रोते-बिलखते छोड़ दिया। डीसीएम, पिकअप और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और बाइक दोनों मालवाहक वाहनों के बीच बुरी तरह दब गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
रामगंगा नदी के पुराने पुल की मरम्मत चलने के कारण हाईवे को वन-वे किया गया था। इसी बीच मुबारकपुर कुंडा गांव के पास सामने से आ रही डीसीएम ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और सामने वाले लेन में घुस गई। इस दौरान बाइक और पिकअप के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई।
लखीमपुर खीरी निवासी 30 वर्षीय रंजीत और उसका साथी आदित्य मोहन उर्फ लल्ला बाइक से शेरकोट की ओर जा रहे थे। बाइक के पीछे लकड़ियों से भरी पिकअप चल रही थी, जिसे जसपुर निवासी 40 वर्षीय फिरोज अहमद चला रहा था। जैसे ही तीनों वाहन मुबारकपुर कुंडा के पास पहुंचे, सामने से आई डीसीएम ने सीधे टक्कर मार दी।
हादसा इतना भीषण था कि बाइक डीसीएम और पिकअप के बीच दबकर चकनाचूर हो गई। डीसीएम हाईवे डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर कई मीटर दूर तक घसीटती चली गई, जबकि पिकअप पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। घटना के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रंजीत, आदित्य और फिरोज को सीएचसी धामपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि बाइक सवार दोनों युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, फिर भी टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जान नहीं बच सकी।
थाना शेरकोट पुलिस ने मृतकों के स्वजन से संयुक्त तहरीर प्राप्त कर अज्ञात डीसीएम चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
