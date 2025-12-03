Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: डीसीएम-पिकअप-बाइक की जोरदार भिड़ंत; तीन युवकों की मौत, चकनाचूर हुई बाइक

Bijnor Accident: हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर डीसीएम, पिकअप और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वन-वे बनाए गए मार्ग पर हुई इस भीषण टक्कर में बाइक दोनों वाहनों के बीच दबकर चकनाचूर हो गई।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 03, 2025

bijnor three killed road accident dcm pickup bike collision

बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: Image Source - Video Grab

Three killed road accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को रोते-बिलखते छोड़ दिया। डीसीएम, पिकअप और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और बाइक दोनों मालवाहक वाहनों के बीच बुरी तरह दब गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

हाईवे को वन-वे बनाने के कारण हुआ आमने-सामने का एक्सीडेंट

रामगंगा नदी के पुराने पुल की मरम्मत चलने के कारण हाईवे को वन-वे किया गया था। इसी बीच मुबारकपुर कुंडा गांव के पास सामने से आ रही डीसीएम ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और सामने वाले लेन में घुस गई। इस दौरान बाइक और पिकअप के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई।

लखीमपुर खीरी निवासी 30 वर्षीय रंजीत और उसका साथी आदित्य मोहन उर्फ लल्ला बाइक से शेरकोट की ओर जा रहे थे। बाइक के पीछे लकड़ियों से भरी पिकअप चल रही थी, जिसे जसपुर निवासी 40 वर्षीय फिरोज अहमद चला रहा था। जैसे ही तीनों वाहन मुबारकपुर कुंडा के पास पहुंचे, सामने से आई डीसीएम ने सीधे टक्कर मार दी।

दोनों वाहनों में फंस गई बाइक

हादसा इतना भीषण था कि बाइक डीसीएम और पिकअप के बीच दबकर चकनाचूर हो गई। डीसीएम हाईवे डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर कई मीटर दूर तक घसीटती चली गई, जबकि पिकअप पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। घटना के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रंजीत, आदित्य और फिरोज को सीएचसी धामपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि बाइक सवार दोनों युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, फिर भी टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जान नहीं बच सकी।

डीसीएम चालक की तलाश जारी

थाना शेरकोट पुलिस ने मृतकों के स्वजन से संयुक्त तहरीर प्राप्त कर अज्ञात डीसीएम चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

Published on:

03 Dec 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: डीसीएम-पिकअप-बाइक की जोरदार भिड़ंत; तीन युवकों की मौत, चकनाचूर हुई बाइक

