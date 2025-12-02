Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

SIR News: कहां गए गोरखपुर के सवा तीन लाख वोटर, नहीं मिले अपने घरों के पते पर…अब होगा यह एक्शन

गोरखपुर जिले में युद्ध स्तर पर SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस बीच लाखों की संख्या में अब तक ऐसे वोटर भी मिले है जो पूर्व में अपने दर्शाए गए पते पर नहीं मिले, जैसे जैसे कारवाई चलेगी वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 02, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र

SIR अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सत्यापन हआ है, उसमें लगभग नौ प्रतिशत मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। बता दें कि जिले में लगभग 36 लाख मतदाता हैं। इनमें से लगभग 3 लाख 24 हजार वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटना तय माना जा रहा है।

सत्यापन में जो वोटर नहीं मिले, उनके काटेंगे नाम

सत्यापन में जो मतदाता अपने निवास पर रहते हुए नहीं मिले उनमें ऐसा संभव है कि अस्थाई रूप से शहर में रहने आए थे, हो सकता जो कि अब कहीं और शिफ्ट हो गए। इसके साथ ही कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसी तरह बोगस व डुप्लीकेट नाम भी बड़ी संख्या में हैं। जिले में सूची का सत्यापन अभी जारी है। निर्वाचन कार्यालय को बीएलओ की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक गोरखपुर ग्रामीण एवं गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्रों में बोगस मतदाताओं की संख्या अधिक है। शहर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हिस्सा शहर में है और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी शहर में है।

सत्यापन पूर्ण होने तक बढ़ेंगे बोगस वोटरों की संख्या

ऐसे में कई लोगों ने यहां भी अपना नाम दर्ज कराया था। मतदाता सूची में अब लोग अपने मूल स्थान से ही नाम डलवाना पसंद कर रहे हैं। अभी तक लोगों का नाम गांव और शहर दोनों जगह दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है तो लोगों ने अपने मूल पते पर ही गणना प्रपत्र भरना पसंद किया है।बीएलओ का सत्यापन अभियान अभी जारी है। माना जा रहा है कि समय सीमा पूरी होने तक बोगस एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या अधिक हो सकती है। SIR के बाद वास्तविक नाम ही सूची में रह जाएंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी

ADM वित्त/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह का कहना है कि SIR अभियान के दौरान जिले में दर्ज मतदाताओं में से लगभग 9 प्रतिशत लोग मौके पर नहीं मिल रहे हैं। इनमें वैसे लोग हो सकते हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई हो या फिर कहीं दूसरी जगह चले गए हों, संभावना है कि प्रक्रिया पूर्ण होने तक बोगस वोटरों की संख्या काफी बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान
रामपुर
missing groom suhagraat rampur drunken found in field news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / SIR News: कहां गए गोरखपुर के सवा तीन लाख वोटर, नहीं मिले अपने घरों के पते पर…अब होगा यह एक्शन

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gorakhpur To Prayagaraj: गोरखपुर से प्रयागराज के लिए नियमित वनडे ट्रेन चलाने की तैयारी, एक दिन में ही काम निपटा कर आ सकते हैं गोरखपुर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की गला काट कर हत्या, सिर और धड़ 50 किमी दूर महाराजगंज जिले में मिला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड गारमेंट की दुकान में भीषण आग, फायर विभाग की आठ गाड़ियों ने किया रेस्क्यू

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दर्दनाक हादसा : बारात की खुशी मातम में बदली…एक की मौत दस अन्य गंभीर, रथ से कूदकर दूल्हे ने बचाई जान

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

गोरखपुर के युवती की लाश बिहार में मिली, हत्या की आशंका…परिजनों का हंगामा,कैसे पहुंची बिहार गहराया रहस्य

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.