SIR News: कहां गए गोरखपुर के सवा तीन लाख वोटर, नहीं मिले अपने घरों के पते पर…अब होगा यह एक्शन

सत्यापन में जो मतदाता अपने निवास पर रहते हुए नहीं मिले उनमें ऐसा संभव है कि अस्थाई रूप से शहर में रहने आए थे, हो सकता जो कि अब कहीं और शिफ्ट हो गए। इसके साथ ही कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसी तरह बोगस व डुप्लीकेट नाम भी बड़ी संख्या में हैं। जिले में सूची का सत्यापन अभी जारी है। निर्वाचन कार्यालय को बीएलओ की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक गोरखपुर ग्रामीण एवं गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्रों में बोगस मतदाताओं की संख्या अधिक है। शहर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हिस्सा शहर में है और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी शहर में है।