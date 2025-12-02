सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान

सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! Image Source - Pinterest
Groom missing in rampur UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। शादी की रस्मों के बाद दूल्हा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। परिवार वाले जहां दूल्हे को ढूंढने में परेशान रहे, वहीं दुल्हन पूरी रात दरवाजा ताकती रही।
शाहबाद के एक गांव में धूमधाम से बारात पहुंची और पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर खुशी-खुशी घर लौटा। घर पहुंचते ही दुल्हन का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना घटेगी जिसे लोग काफी समय तक याद रखेंगे।
रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे दूल्हा सुहागरात के लिए अपनी दुल्हन के कमरे में गया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही कपड़े बदलकर बाहर आ गया। परिवार ने सोचा कि शायद वह किसी छोटे काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो घरवालों की चिंता बढ़ गई। दुल्हन पूरे समय अपने कमरे में उसका इंतजार करती रही।
दूल्हा देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी खोज शुरू कर दी। रातभर गांव में और आसपास के रास्तों में उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पता चला कि उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही पड़ा था। इससे घरवालों में चिंता और गहरी हो गई।
अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि दूल्हे को पास के एक खेत में नशे की हालत में बेहोश पड़ा देखा गया है। जानकारी के मुताबिक, उसने अपने दोस्तों के साथ शादी के बाद शराब ज्यादा पी ली थी और नशे में धुत होकर खेत में ही रातभर पड़ा रहा। घटना की चर्चा गांवभर में होती रही और लोग हैरान थे कि शादी की पहली रात इतनी विचित्र कैसे हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग