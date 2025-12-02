Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान

Rampur News: यूपी के रामपुर में सुहागरात पर दूल्हा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे दुल्हन और परिवार पूरी रात परेशान रहे। सुबह वह दोस्तों के साथ शराब पीकर खेत में बेहोश पड़ा मिला। यह अनोखी घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 02, 2025

missing groom suhagraat rampur drunken found in field news

सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! Image Source - Pinterest

Groom missing in rampur UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। शादी की रस्मों के बाद दूल्हा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। परिवार वाले जहां दूल्हे को ढूंढने में परेशान रहे, वहीं दुल्हन पूरी रात दरवाजा ताकती रही।

शादी की रस्मों के बाद हंसी-खुशी घर वापसी

शाहबाद के एक गांव में धूमधाम से बारात पहुंची और पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर खुशी-खुशी घर लौटा। घर पहुंचते ही दुल्हन का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना घटेगी जिसे लोग काफी समय तक याद रखेंगे।

सुहागरात की रात अचानक लापता हुआ दूल्हा

रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे दूल्हा सुहागरात के लिए अपनी दुल्हन के कमरे में गया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही कपड़े बदलकर बाहर आ गया। परिवार ने सोचा कि शायद वह किसी छोटे काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो घरवालों की चिंता बढ़ गई। दुल्हन पूरे समय अपने कमरे में उसका इंतजार करती रही।

मोबाइल घर में पड़ा मिला, शक और बढ़ा

दूल्हा देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी खोज शुरू कर दी। रातभर गांव में और आसपास के रास्तों में उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पता चला कि उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही पड़ा था। इससे घरवालों में चिंता और गहरी हो गई।

सुबह खेत में पड़ा मिला दूल्हा

अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि दूल्हे को पास के एक खेत में नशे की हालत में बेहोश पड़ा देखा गया है। जानकारी के मुताबिक, उसने अपने दोस्तों के साथ शादी के बाद शराब ज्यादा पी ली थी और नशे में धुत होकर खेत में ही रातभर पड़ा रहा। घटना की चर्चा गांवभर में होती रही और लोग हैरान थे कि शादी की पहली रात इतनी विचित्र कैसे हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान को मिलेगी राहत या सजा? सेना पर विवाद बयान में इस तारीख को आएगा बड़ा फैसला

azam khan army remark case rampur court verdict 11 december
रामपुर

दिल्ली ब्लास्ट की गूंज रामपुर तक: दो मौलवी NIA के हत्थे चढ़े, जिले में तीन दिन से चल रही खुफिया हलचल

Delhi Bomb Blast Case: दिल्ली कार विस्फोट केस में रामपुर कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए ने हल्द्वानी और नैनीताल से दो मौलवियों को हिरासत में लिया है। दोनों मूल रूप से रामपुर के दढ़ियाल क्षेत्र के रहने वाले हैं।
रामपुर

क्या सच में खत्म हो गया विवादित टिप्पणी विवाद? बरी होने के बाद भी आजम खान से क्यों मांगे गए दो जमानती और मुचलका?

azam khan acquitted but required to submit two sureties in amar singh family statement case
रामपुर

MP-MLA कोर्ट से बरी होने के बावजूद आजम खान को जेल से बाहर निकलने में लगेंगे 7 साल! अब भी फंसा हैं ये पेंच

azam khan will not able to come out of jail even after being acquitted by mp mla court know why case update
रामपुर

आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत: एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर किया बरी, जाने क्या था पूरा मामला

azam khan acquitted objectionable remarks case amar singh
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.