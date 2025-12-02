सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा! पूरी रात दुल्हन करती रही इंतजार, सुबह का नजारा देख सब रह गए हैरान

अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि दूल्हे को पास के एक खेत में नशे की हालत में बेहोश पड़ा देखा गया है। जानकारी के मुताबिक, उसने अपने दोस्तों के साथ शादी के बाद शराब ज्यादा पी ली थी और नशे में धुत होकर खेत में ही रातभर पड़ा रहा। घटना की चर्चा गांवभर में होती रही और लोग हैरान थे कि शादी की पहली रात इतनी विचित्र कैसे हो सकती है।