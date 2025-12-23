आजम खान-अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत या झटका? दो पैन कार्ड केस में सजा के खिलाफ अपील पर आई ये जानकारी

Azam Khan News: रामपुर सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ दर्ज दो पैन कार्ड मामलों में सजा के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2026 की तारीख तय कर दी है। यह अपील उस सजा को चुनौती देती है, जिसमें दोनों को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।