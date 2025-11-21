शादी के 7वें दिन दुल्हन ने रची पति की हत्या की साजिश, महिला के प्रेमी ने माथे के बीचों-बीच मारी गोली; वारदात से दहला यूपी

शादी के 7वें दिन दुल्हन ने रची पति की हत्या की साजिश | Photo Source - Video Grab
Newly married wife planned husband murder in UP: यूपी के बस्ती जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। 7 दिन पहले जिन हाथों में महंदी का रंग था, उन्हीं हाथों ने पति की मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। प्रेमी ने पति को घर के बाहर से रास्ता पूछने का बहाना बनाकर बुलाया और बेहद करीब से देसी कट्टा माथे पर सटाकर गोली मार दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुल्हन को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।
गुरुवार की शाम युवक अनीस अपने घर के बाहर घूम रहा था। तभी रिंकू नाम का युवक पता पूछने के बहाने उसके पास पहुंचा। बातचीत करते-करते दोनों कुछ दूरी तक आगे बढ़े। जैसे ही रिंकू को मौका मिला, उसने कट्टा निकालकर अनीस के माथे पर सटाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली बेहद नजदीक से मारी गई, जिससे घाव अंदर तक धंस गया और बाहर कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था।
गोली लगने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अनीस को आनन-फानन में श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या ले जाया गया। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीस की मौत की खबर से गांव में कोहराम मच गया।
मामला पुलिस में पहुंचा तो आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू हुई। किसी ने भी गोली चलने की आवाज सुनने से इनकार किया, जिससे पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की। पूछताछ में मिले संकेतों ने पुलिस का शक दुल्हन रुकसाना और उसके प्रेमी रिंकू पर केंद्रित कर दिया। रात होते ही पुलिस ने रिंकू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती की गई तो उसने जुर्म कबूल करते हुए हत्या की पूरी कहानी उगल दी।
अनीस (25), निवासी बेदीपुर, थाना परशुरामपुर, मुंबई में हाइड्रा क्रेन चलाता था और 10 नवंबर को शादी के लिए गांव लौटा था। 13 नवंबर को उसका निकाह गोंडा की रुकसाना (20) से हुआ। लेकिन रुकसाना का गांव के ही रिंकू सिंह (22) से दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों की बातें जारी रहीं। 19 नवंबर को रुकसाना चौथी के बहाने मायके आई और यहीं प्रेमी संग हत्या की साजिश रच डाली।
अनीस के पिता शमसुद्दीन के अनुसार शादी की विदाई के दिन कुछ बदमाशों ने उसकी कार रोककर धमकी दी थी, लेकिन उस समय मामला समझ नहीं आया और न ही पुलिस में शिकायत की गई। हत्या के बाद पुलिस को यह संदिग्ध लगा और कड़ियां जोड़ते-जोड़ते मुख्य आरोपी रिंकू तक पहुंच गई। वारदात दो समुदायों से जुड़े होने के कारण गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
एसपी अभिनन्दन ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस व साजिश से जुड़े साक्ष्य बरामद किए गए हैं। दुल्हन रुकसाना से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ हत्या की साजिश व उकसावे से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।
बस्ती
उत्तर प्रदेश
