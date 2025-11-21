शादी के 7वें दिन दुल्हन ने रची पति की हत्या की साजिश, महिला के प्रेमी ने माथे के बीचों-बीच मारी गोली; वारदात से दहला यूपी

Newly married wife planned husband murder in UP: यूपी के बस्ती जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। 7 दिन पहले जिन हाथों में महंदी का रंग था, उन्हीं हाथों ने पति की मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। प्रेमी ने पति को घर के बाहर से रास्ता पूछने का बहाना बनाकर बुलाया और बेहद करीब से देसी कट्टा माथे पर सटाकर गोली मार दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुल्हन को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।