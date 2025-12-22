22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

रविवार की देर रात सलेमपुर और लार थाना पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान टाटा मैजिक वाहन से फायरिंग शुरू हो गई, पुलिस भी जवाबी फायरिंग की

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 22, 2025

Up news, police encounter

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मुठभेड़ में बदमाश घायल

रविवार की देर रात देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कारवाई में एक तस्कर घायल हो गया, जबकि दो अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल तस्कर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तीन गोवंशीय पशु और एक वाहन भी बरामद किया है।

सलेमपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग

पुलिस के अनुसार, यह एनकाउंटर सलेमपुर क्षेत्रांतर्गत सोहनाग–बरठा मुख्य मार्ग पर ग्राम धनौती राय के पास हुई। पुलिस रात्रिगश्त के दौरान संदिग्ध टाटा मैजिक वाहन आते देखी, जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो अंदर से फायरिंग होने लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भोलू यादव निवासी लक्ष्मीपुर थाना सुरौली, के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से राज यादव पुत्र नारायण यादव, निवासी मनिहारी थाना सलेमपुर, और नागेन्द्र कुमार पुत्र केदार, निवासी देवबारी थाना बरहज, को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

वाहन से तीन गौ वंश बरामद, घायल बदमाश के पास मिला अवैध तमंचा और कारतूस

टाटा मैजिक वाहन (यूपी 55 टी 4297) की तलाशी लेने पर उसमें अवैध रूप से तीन गोवंशीय पशु एक गाय, एक बछिया और एक बछड़ा लदे हुए पाए गए। घायल भोलू यादव के पास से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने टाटा मैजिक वाहन और तीनों गोवंशीय पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली सलेमपुर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मुठभेड़ में थाना सलेमपुर और थाना लार की पुलिस टीम शामिल थी। आगे की कारवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत
बिजनोर
bijnor dumper car accident haridwar road four dead

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 09:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10 सेकंड न्यूड वीडियो के बदले एक हजार की वसूली, शादी के बाद युवती ने किया होश उड़ा देने वाला कांड

Up news, deoria
देवरिया

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रकरण में नया मोड़: पत्नी नूतन ठाकुर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 23 को सुनवाई

amitabh thakur wife nutan thakur anticipatory bail deoria plot fraud case
देवरिया

DM देवरिया की बड़ी कारवाई, 28 अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश…जानिए पूरा मामला

Up news, Deoria news,
देवरिया

अमिताभ ठाकुर का बड़ा आरोप… धनंजय सिंह को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है, देवरिया से वाराणसी ले गई पुलिस

Up news, deoria
देवरिया

Naman Tiwari :देवरिया के नमन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक करोड़ रुपए में खरीदा…शोएब का तोड़ना चाहते हैं रिकॉर्ड

Up news, gorakhpur
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.