Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

टाटा मैजिक वाहन (यूपी 55 टी 4297) की तलाशी लेने पर उसमें अवैध रूप से तीन गोवंशीय पशु एक गाय, एक बछिया और एक बछड़ा लदे हुए पाए गए। घायल भोलू यादव के पास से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने टाटा मैजिक वाहन और तीनों गोवंशीय पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली सलेमपुर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मुठभेड़ में थाना सलेमपुर और थाना लार की पुलिस टीम शामिल थी। आगे की कारवाई जारी है।