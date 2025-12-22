Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मुठभेड़ में बदमाश घायल
रविवार की देर रात देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कारवाई में एक तस्कर घायल हो गया, जबकि दो अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल तस्कर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तीन गोवंशीय पशु और एक वाहन भी बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, यह एनकाउंटर सलेमपुर क्षेत्रांतर्गत सोहनाग–बरठा मुख्य मार्ग पर ग्राम धनौती राय के पास हुई। पुलिस रात्रिगश्त के दौरान संदिग्ध टाटा मैजिक वाहन आते देखी, जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो अंदर से फायरिंग होने लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भोलू यादव निवासी लक्ष्मीपुर थाना सुरौली, के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से राज यादव पुत्र नारायण यादव, निवासी मनिहारी थाना सलेमपुर, और नागेन्द्र कुमार पुत्र केदार, निवासी देवबारी थाना बरहज, को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
टाटा मैजिक वाहन (यूपी 55 टी 4297) की तलाशी लेने पर उसमें अवैध रूप से तीन गोवंशीय पशु एक गाय, एक बछिया और एक बछड़ा लदे हुए पाए गए। घायल भोलू यादव के पास से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने टाटा मैजिक वाहन और तीनों गोवंशीय पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली सलेमपुर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मुठभेड़ में थाना सलेमपुर और थाना लार की पुलिस टीम शामिल थी। आगे की कारवाई जारी है।
देवरिया
उत्तर प्रदेश
