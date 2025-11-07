शादीशुदा प्रेमिका की हैवानियत…बहन के साथ मिलकर युवक का हाथ-पैर पकड़ी, भाई ने जिंदा जलाया

मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि सुधा और उसके परिवार ने खाने के दौरान ही मेरे पति के ऊपर पेट्रोल डाला। बाद में उसके भाई राकेश ने आग लगाकर जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में ड्राइवरी का काम करता था, उसके दो बेटे हैं अमन और विशाल। परिवार के मुखिया की हत्या के बाद अब कैसे चलेगी जिंदगी। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया पीड़ित की पत्नी पूनम के तहरीर के आधार पर तीनों आरोपितों सुधा, माधुरी व राकेश के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। एक आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों महिलाएं फरार हैं, इन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।