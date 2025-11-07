शादीशुदा प्रेमिका की हैवानियत…बहन के साथ मिलकर युवक का हाथ-पैर पकड़ी, भाई ने जिंदा जलाया

फोटो सोर्स: AI, अवैध संबंध में युवक को जिंदा जलाया
सिद्धार्थनगर जिले में में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यहां खेसरहा थाना क्षेत्र के बरनवार गांव में एक विवाहित युवक का एक विवाहिता से प्रेम संबंध चल रहा था। युवक को प्रेमिका के घरवालों ने रात खाने के बहाने बुलाया और सभी मिलकर युवक को जिंदा जला दिए। घायलावस्था में युवक के परिजन गोरखपुर पहुंचे और उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराए, जहां उसकी मौत हो गई है।
जानकारी के मुताबिक बरनवार गांव निवासी रोहित पांडे का गांव की ही रहने वाली सुधा यादव से प्रेम संबंध था। दोनों पहले घर से फरार हो गए थे और दिवाली के समय वापस लौट आए। सुधा यादव की शादी कई साल पहले जोगिया उदयपुर कोतवाली क्षेत्र के हाटा खास गांव में हुई थी। लेकिन वो इन दिनों अपने मायके में ही रह रही थी। घर से भगाए जाने की घटना के बाद से प्रेमिका के परिवार वाले कृष्णदेव पर नाराज थे।
हत्या पर कृष्णदेव की पत्नी पूनम ने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे के बीच गांव की ही सुधा यादव और उसकी बहन माधुरी व भाई राकेश ने घर पर खाना खाने के बहाने मेरे पति को बुलाया था। देर रात तक वो जब वापस नहीं आए तो हम लोग उनके घर जाने लगे। जहां रास्ते में मेरे पति झुलसे हालत में तड़पते हुए घर आ रहे थे। यह दृश्य देख आनन-फानन में पति को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों के अनुसार, कृष्णदेव करीब सत्तर फीसदी झुलस गया था। इसलिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान गुरुवार शाम मौत हो गई।
मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि सुधा और उसके परिवार ने खाने के दौरान ही मेरे पति के ऊपर पेट्रोल डाला। बाद में उसके भाई राकेश ने आग लगाकर जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में ड्राइवरी का काम करता था, उसके दो बेटे हैं अमन और विशाल। परिवार के मुखिया की हत्या के बाद अब कैसे चलेगी जिंदगी। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया पीड़ित की पत्नी पूनम के तहरीर के आधार पर तीनों आरोपितों सुधा, माधुरी व राकेश के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। एक आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों महिलाएं फरार हैं, इन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
सिद्धार्थनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग