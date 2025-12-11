11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लखनऊ

Singer Kanika Kapoor: लाइव परफॉर्मेंस के दौरान फैन ने कनिका कपूर संग की बदतमीजी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Singer Kanika Kapoor During Live Show: मेघालय के ‘मी गॉन्ग’ फेस्टिवल में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के साथ लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक फैन द्वारा स्टेज पर चढ़कर बदसलूकी करने की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि कनिका ने संयम रखकर परफॉर्मेंस जारी रखा।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 11, 2025

मेघालय में ‘मी गॉन्ग’ फेस्टिवल के दौरान सिंगर कनिका कपूर के साथ बदसलूकी, वायरल वीडियो ने उठाए सुरक्षा पर सवाल (फोटो सोर्स : X)

मेघालय में ‘मी गॉन्ग’ फेस्टिवल के दौरान सिंगर कनिका कपूर के साथ बदसलूकी, वायरल वीडियो ने उठाए सुरक्षा पर सवाल (फोटो सोर्स : X)

Kanika Kapoor Viral Video: मशहूर बॉलीवुड सिंगर और लखनऊ की बेटी कनिका कपूर के साथ मेघालय में आयोजित ‘मी गॉन्ग’ संगीत महोत्सव में बदतमीजी की घटना सामने आई है। रविवार देर रात हुए इस आयोजन में तब अफरा-तफरी मच गई जब एक फैन अचानक स्टेज पर चढ़कर कनिका की परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ अनुचित हरकत करने लगा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठने लगे हैं।

स्टेज पर परफॉर्म कर रहीं थीं, तभी चढ़ा फैन

रविवार की शाम शिलांग में आयोजित ‘मी गॉन्ग’ फेस्टिवल में कनिका कपूर लाइव परफॉर्म कर रही थीं। वह अपने लोकप्रिय गीत ‘काला चश्मा’ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थीं और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन इसी दौरान साइड से एक युवक अचानक स्टेज पर चढ़ गया और भागते हुए सीधे कनिका के पास पहुंच गया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह युवक कनिका को पैरों से पकड़कर उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करता है। यह सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि दर्शक भी हैरान रह गए। घटना के कुछ ही सेकंड बाद स्टेज पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत हस्तक्षेप किया, युवक को कनिका से अलग किया और उसे नीचे खींचकर ले गए।

कनिका ने दिखाई प्रोफेशनलिज्म, परफॉर्मेंस जारी रखी

अचानक हुई इस घटना से कनिका स्पष्ट रूप से घबराई हुई नजर आईं, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और परफॉर्मेंस जारी रखी। उनकी इस प्रोफेशनल अप्रोच की सोशल मीडिया पर भी सराहना हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक की हरकत से वह क्षणभर के लिए पूरी तरह चकित हो जाती हैं, लेकिन फिर संगीत के साथ दोबारा ताल मिला लेती हैं। हालांकि, उनके चेहरे के हावभाव से यह साफ झलकता है कि घटना ने उन्हें असहज कर दिया था। कई लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कलाकारों के लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाली होती हैं और इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

वीडियो वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

घटना के बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई यूज़र्स ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। दर्शकों का कहना है कि बड़े संगीत समारोहों में कलाकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेज पर कोई भी अनजान व्यक्ति पहुंचना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब कलाकार स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं, तब कोई दर्शक बिना रोके इतनी आसानी से स्टेज तक कैसे पहुंच गया। आयोजन से जुड़े लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई यूज़र्स सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ की बेटी, बॉलीवुड की ‘बेबी डॉल’ सिंगर

कनिका कपूर भारतीय संगीत जगत में एक जाना-पहचाना नाम हैं। लखनऊ में जन्मीं और पली-बढ़ीं कनिका ने अपने करियर की शुरुआत भजन और शास्त्रीय संगीत से की थी। बाद में संगीत के प्रति अपने जुनून के चलते वे मुंबई पहुंचीं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। कनिका को सबसे अधिक लोकप्रियता उनके सुपरहिट गाने ‘बेबी डॉल’ से मिली, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने ‘चिट्टियां कलाइयां’, ‘लवली’, ‘कमली’ जैसे कई हिट गाने दिए, जो आज भी पार्टी सॉन्ग की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। इन दिनों कनिका लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत में होने वाले बड़े संगीत समारोहों और इवेंट्स में नियमित रूप से भाग लेती रहती हैं।

कलाकारों की सुरक्षा-एक गंभीर मुद्दा

मनोरंजन उद्योग में कलाकारों पर होने वाली ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन हर बार जब ऐसा कोई वीडियो सामने आता है, तो कलाकारों की सुरक्षा पर गंभीर बहस छिड़ जाती है। मंच पर मौजूद कलाकार अपने काम में पूरी तरह मग्न होते हैं और उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सिर्फ आयोजकों और सिक्योरिटी टीम का होता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कार्यक्रम में कलाकार तक दर्शकों की पहुंच को सीमित रखना बेहद जरूरी है। स्टेज के चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा घेरा, उचित दूरी के बैरिकेड्स, और प्रशिक्षित बाउंसर की मौजूदगी ऐसे हादसों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है।

सोशल मीडिया पर सहानुभूति और समर्थन

इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर कनिका के लिए समर्थन और सहानुभूति के संदेशों की बाढ़ आ गई है। लोग न सिर्फ कनिका की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि कलाकारों को असुरक्षित महसूस कराने वाले ऐसे दर्शकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग इस बात की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि कनिका ने घटना के बाद शो को बीच में नहीं छोड़ा और दर्शकों का मनोरंजन जारी रखा। उनका कहना है कि यह एक सच्चे कलाकार की निशानी है।

कार्यक्रम आयोजकों पर दबाव

घटना की गंभीरता को देखते हुए अब फेस्टिवल आयोजकों पर भी जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि आयोजकों को इस बारे में आधिकारिक बयान देना चाहिए कि घटना कैसे हुई और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

