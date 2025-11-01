जब मेरी जरूरत थी तब चंद्रशेखर ‘रावण’ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब विषकन्या बताया जा रहा…

'सहारनपुर के एक गांव के एक छोटे से घर में बैठे गरीब चंद्रशेखर को स्विट्जरलैंड में बैठी रोहिणी हनी ट्रैप में फंसाती है। क्योंकि चंद्रशेखर के अलावा कोई इतना संपन्न पैसे वाला मिला ही नहीं स्विट्जरलैंड में। जो लड़की उसे उसके बुरे वक्त का एहसास भी नहीं होने देती थी। उसकी तकलीफों में भी उसे हंसाती ख़ुश रखती कोशिश करती थी। चंद्रशेखर पूरे दिन मुझसे बात करने के लिए इंतजार करता था। क्योंकि उसे रोहिणी घावरी की बातों से सुकून मिलता था। आज उसी रोहिणी को विष्कन्या बोल बोल कर दुनिया के सामने ज़लील किया जा रहा है। एक दिन इस आदमी को मेरी बद्दुआ जरूर लगेगी। उस दिन एहसास होगा कि कितना गलत किया है मेरे साथ।'