बिजनोर

चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और मारपीट करने वालों दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 19, 2025

bijnor theft accused tied to tree beaten video viral police action

चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा | Photo Video Grab

Theft accused tied to tree beaten Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शिवपुरी में कानून को ताक पर रख देने वाली घटना सामने आई है। गांव में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को ग्रामीणों ने न सिर्फ बंधक बनाया, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

चोरी के दौरान रंगे हाथ पकड़ा गया युवक

जानकारी के अनुसार, शिवपुरी निवासी युवक को गांव के ही जसवंत सिंह के यहां से पंपिंग सेट, चाबी, पाने और डीजल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक चोरी का सामान लेकर भागने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ। वीडियो में युवक को पेड़ से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जबकि कुछ लोग उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर

क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक सिंह ने बताया कि चोरी के आरोपी युवक लोकेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मारपीट करने वालों पर भी केस दर्ज

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी युवक की मां की तहरीर पर जसवंत सिंह समेत दो अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानून हाथ में लेने पर पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे पुलिस को दें। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है और स्वयं न्याय करने की कोशिश करना अपराध की श्रेणी में आता है।

Updated on:

19 Dec 2025 09:39 am

Published on:

19 Dec 2025 09:38 am

