चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन

Theft accused tied to tree beaten Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शिवपुरी में कानून को ताक पर रख देने वाली घटना सामने आई है। गांव में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को ग्रामीणों ने न सिर्फ बंधक बनाया, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।