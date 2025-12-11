बरात लेकर आए तो वापस जाएगी दूल्हे की लाश, घर के बाहर धमकी भरा पत्र फेंका; दहशत में है पूरा परिवार

Groom threat letter wedding Bijnor: यूपी के बिजनौर के ढेला अहीर गांव में एक शादी से पहले हड़कंप मच गया, जब दूल्हे के घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र में बेहद खतरनाक शब्द लिखे थे- “बरात लेकर आए तो वापस दूल्हे की लाश जाएगी”। इस धमकी ने परिवार को अंदर तक हिला दिया और घर में दहशत का माहौल बन गया। दूल्हे के पिता नरेश कुमार ने तुरंत पुलिस से शिकायत की।