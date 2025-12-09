पांच साल पुराने मर्डर में कोर्ट का बड़ा फैसला: दो सगे भाइयों समेत 6 दोषियों को उम्रकैद, परिवार बोला- अब मिला इंसाफ

लोक अभियोजक जितेंद्र पाल सिंह राजपूत के अनुसार, ग्राम पांडली मांडू निवासी मृतक केहर सिंह की बेटी सीमा कुमारी ने 28 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी तहरीर में उसने बताया था कि आरोपी सुनील उर्फ रामू, गोलू उर्फ ऋतिक, सुलभ उर्फ रानू, बंटी उर्फ नरेंद्र, विपिन और रूपेंद्र उर्फ रिंकू उसके घर पहुंचे और पैसों को लेकर गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों का कहना था कि वे रोज पैसे मांगते हैं, लेकिन केहर सिंह नहीं दे रहे और उसी दिन उन्होंने धमकी दी, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।