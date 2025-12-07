हंसता-खेलता परिवार चंद मिनटों में बिखरा… घरेलू झगड़े से टूटे पिता ने अपने ही बच्चों की जान लेकर खुद भी दुनिया छोड़ी

घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब 32 वर्षीय बाबूराम, जो सब्ज़ी उगाकर बेचने का काम करता था, अपने पाँच वर्षीय बेटे दीपांशु और तीन वर्षीय बेटी हर्षिका को जंगल में अपने खेत पर ले गया। वहां उसने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ दे दिया और फिर खुद भी निगल लिया। कुछ ही देर में तीनों की हालत बिगड़ गई। बच्चों ने दर्द से तड़पकर शोर मचाया जिससे आसपास खेत में काम कर रहे ग्रामीणों को घटना की भनक लगी।