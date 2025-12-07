हंसता-खेलता परिवार चंद मिनटों में बिखरा… घरेलू झगड़े से टूटे पिता ने अपने ही बच्चों की जान लेकर खुद भी दुनिया छोड़ी

हंसता-खेलता परिवार चंद मिनटों में बिखरा… Image Source - Pexels
Family dispute poison case bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ घरेलू विवाद के कारण एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों को ज़हर देकर मार डाला और बाद में खुद भी ज़हर खाकर जान दे दी। इस त्रासदी ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया।
घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब 32 वर्षीय बाबूराम, जो सब्ज़ी उगाकर बेचने का काम करता था, अपने पाँच वर्षीय बेटे दीपांशु और तीन वर्षीय बेटी हर्षिका को जंगल में अपने खेत पर ले गया। वहां उसने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ दे दिया और फिर खुद भी निगल लिया। कुछ ही देर में तीनों की हालत बिगड़ गई। बच्चों ने दर्द से तड़पकर शोर मचाया जिससे आसपास खेत में काम कर रहे ग्रामीणों को घटना की भनक लगी।
ग्रामीर धर्मेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने तुरंत तीनों को चांदपुर के धनवंतरि नर्सिंग होम पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद इलाज के दौरान बाबूराम ने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल में मातम का माहौल छा गया और गांव में खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक, बाबूराम की शादी सात वर्ष पूर्व रीता देवी से हुई थी। पिछले कई वर्षों से दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। तीन दिन पहले दोनों अपने बच्चों के साथ रीता के भाई की शादी में गए थे, जहां से लौटते समय बाबूराम उन्हें रास्ते में ही छोड़कर आ गया था। गुरुवार को रीता अपने मायके से वापस ससुराल लौटी, जिसके बाद दोनों के बीच फिर से विवाद बढ़ गया।
घटना के बाद मुबारकपुर खादर गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। बाबूराम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। सीओ देश दीपक ने बताया कि लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के चलते बाबूराम ने यह कदम उठाया है।
