मां-बाप की आंखों के सामने मासूम ने तोड़ा दम: श्वास नली में फंसी टॉफी ने छीनी किलकारियां, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

मां-बाप की आंखों के सामने मासूम ने तोड़ा दम:
Toddler dies toffee stuck in UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ढाई साल के मासूम की मौत टॉफी गले में फंसने से हो गई। चक गोवर्धन गांव में रहने वाले परिवार में उस समय चीख-पुकार मच गई जब घर में खेलते हुए छोटे शाफेज की श्वास नली में अचानक टॉफी फंस गई। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही मासूम की सांसें थम चुकी थीं।
शाफेज के पिता शमशाद ने रोते हुए बताया कि टॉफी गले में फंसते ही बच्चे को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी। परिवार वालों ने घर पर कई बार कोशिश की कि किसी तरह टॉफी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक बच्चा जिंदगी की जंग हार चुका था। डॉक्टरों ने पहुंचते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद गांव में मातम छा गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह एक दुखद हादसा है, जिसमें लापरवाही नहीं बल्कि अचानक हुई गंभीर स्थिति बच्चे की जान ले गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि छोटे बच्चों को खाने-पीने की छोटी चीजें देते समय हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे हादसे पलों में जान ले सकते हैं।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
