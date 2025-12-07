मां-बाप की आंखों के सामने मासूम ने तोड़ा दम: श्वास नली में फंसी टॉफी ने छीनी किलकारियां, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Toddler dies toffee stuck in UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ढाई साल के मासूम की मौत टॉफी गले में फंसने से हो गई। चक गोवर्धन गांव में रहने वाले परिवार में उस समय चीख-पुकार मच गई जब घर में खेलते हुए छोटे शाफेज की श्वास नली में अचानक टॉफी फंस गई। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही मासूम की सांसें थम चुकी थीं।