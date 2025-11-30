Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

SIR ड्यूटी के बाद BLO की मौत: रात 2 बजे सीने में उठा तेज दर्द, पति बोले- थककर लौटी थीं, तीन महीने बाद होनी थी बेटे की शादी

Bijnor News: बिजनौर के धामपुर में SIR ड्यूटी से लौटने के कुछ घंटों बाद बीएलओ शोभा रानी (56) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रात 2 बजे अचानक सीने में दर्द बढ़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए...

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 30, 2025

bijnor blo death after sir duty heart attack

SIR ड्यूटी के बाद BLO की मौत: Image Source - X

BLO death after sir duty heart attack in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे में शनिवार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) शोभा रानी (56) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शोभा रानी आंगनबाड़ी कार्यकत्री होने के साथ मोहल्ला बाड़वान के बूथ नंबर 97 पर बीएलओ के रूप में तैनात थीं। शुक्रवार को दिनभर चल रहे SIR प्रक्रिया से जुड़े कार्य में उनका पूरा समय बीता। शाम से देर रात तक दस्तावेज़ों की जांच और पेपर कलेक्शन में व्यस्त रहने के बाद वे करीब 8:30 बजे घर लौटीं।

रात दो बजे अचानक सीने में उठा तेज दर्द

पति कृपाल सिंह के मुताबिक, घर लौटकर उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात करीब 2 बजे वे सोने गए, अचानक शोभा रानी के सीने में तेज दर्द उठा। दर्द बढ़ने पर परिवार घबरा गया और तत्काल उन्हें शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताकर उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

मुरादाबाद के अस्पताल में हुआ निधन

मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाने के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और शनिवार सुबह करीब 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घर पर मातम पसरा गया। पति, बच्चों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतका अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं। बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है, जबकि बेटे की शादी तीन महीने बाद तय थी। परिवार का कहना है कि पिछले कुछ समय से वह कमजोर महसूस कर रही थीं, लेकिन SIR ड्यूटी के कारण लगातार दबाव में काम कर रही थीं।

Published on:

30 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / SIR ड्यूटी के बाद BLO की मौत: रात 2 बजे सीने में उठा तेज दर्द, पति बोले- थककर लौटी थीं, तीन महीने बाद होनी थी बेटे की शादी

