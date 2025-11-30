SIR ड्यूटी के बाद BLO की मौत: रात 2 बजे सीने में उठा तेज दर्द, पति बोले- थककर लौटी थीं, तीन महीने बाद होनी थी बेटे की शादी

BLO death after sir duty heart attack in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे में शनिवार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) शोभा रानी (56) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शोभा रानी आंगनबाड़ी कार्यकत्री होने के साथ मोहल्ला बाड़वान के बूथ नंबर 97 पर बीएलओ के रूप में तैनात थीं। शुक्रवार को दिनभर चल रहे SIR प्रक्रिया से जुड़े कार्य में उनका पूरा समय बीता। शाम से देर रात तक दस्तावेज़ों की जांच और पेपर कलेक्शन में व्यस्त रहने के बाद वे करीब 8:30 बजे घर लौटीं।