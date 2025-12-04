4 दिसंबर 2025,

बिजनोर

15 साल की दुल्हन देख इमाम ने ठुकराया निकाह, 45 साल के दूल्हे की बारात लौटी खाली हाथ

UP News : दुल्हन नाबालिग थी और दूल्हे की उम्र करीब 45 वर्ष थी। जब इमाम ने यह देखा तो पुलिस बुलाने की बात कही इसके बाद बारात...

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Shivmani Tyagi

Dec 04, 2025

Nikah

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : बिजनौर की कोतवाली सिटी क्षेत्र स्थित मोहल्ला बख्शीवाला में एक इमाम ने नजीर खड़ी कर दी। इमाम को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। जब उन्होंने देखा कि दुल्हन नाबालिग है तो वह भड़क गए और निकाह पढ़ाने से साफ इंकार कर दिया। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि दूल्हे की उम्र करीब 45 साल थी। मामला बढ़ने पर बारात और दूल्हे को बिना दुल्हन की वापस लौटना पड़ा।

बारात में थे सिर्फ 25 से 30 लोग तो इमाम को हुआ शक

मोहल्ला बख्शीवाला में मंगलावर को कस्बा स्योहारा से बारात आई थी। इस बारात में करीब 25 से 30 लोग शामिल हुए थे। बारात में बारातियों की संख्या इतनी कम होने के कारण मोहल्ले के लोगों के लग रहा था कुछ गड़बड़ है। लड़की पक्ष चाहता था कि पहले बारात खाना खा ले उसके बाद निकाह की रस्म पूरी की जाएं लेकिन एक बाराती को बहुत जल्दी थी और वह बार-बार यही कह रहा था कि खाना बाद में होता रहेगा पहले निकाह पढ़वा दिया जाए। इस बाराती की जिद पर इमाम को बुला लिया गया।

इमाम ने दबाव बनाने पर पुलिस बुलाने की बात कही

इमाम के आने के बाद भी ये आदमी इसी तरह से जल्दबाजी करता रहा। यह देख इमाम को भी शक हुआ। जब इमाम को इस बात का पता चला कि लड़की नाबालिग है तो निकाह पढ़ाने से इंकार कर दिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। मेहमान इमाम पर निकाह पढ़ाने का दबाव बनाने लगे लेकिन इमाम ने साफ इंकार कर दिया और कह दिया कि अगर उस पर जबरन दबाव बनाया गया तो वह पुलिस को बुला लेंगे। इमाम ने लड़की के पिता को समझाया कि नाबालिग बेटी का शादी ना कराई जाए। इसके बाद बारात वापस लौट गई।

घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं ( UP News )

इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं हैं कि लड़की के पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बालिग होने पर ही शादी जा सकती है। जब इमाम ने लड़की के पिता को कानून बताया तो उसने बारात को वापस करवा दिया। उधर इस बारे में पुलिस का कहना है कि उनके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो जांच की जाएगी।

Updated on:

04 Dec 2025 10:31 am

Published on:

04 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 15 साल की दुल्हन देख इमाम ने ठुकराया निकाह, 45 साल के दूल्हे की बारात लौटी खाली हाथ

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

