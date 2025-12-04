15 साल की दुल्हन देख इमाम ने ठुकराया निकाह, 45 साल के दूल्हे की बारात लौटी खाली हाथ

इमाम के आने के बाद भी ये आदमी इसी तरह से जल्दबाजी करता रहा। यह देख इमाम को भी शक हुआ। जब इमाम को इस बात का पता चला कि लड़की नाबालिग है तो निकाह पढ़ाने से इंकार कर दिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। मेहमान इमाम पर निकाह पढ़ाने का दबाव बनाने लगे लेकिन इमाम ने साफ इंकार कर दिया और कह दिया कि अगर उस पर जबरन दबाव बनाया गया तो वह पुलिस को बुला लेंगे। इमाम ने लड़की के पिता को समझाया कि नाबालिग बेटी का शादी ना कराई जाए। इसके बाद बारात वापस लौट गई।