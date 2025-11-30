प्रेम की दर्दनाक दास्तां: फोन पर बातें करते-करते प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर निगलकर दी जान

Lover couple suicide in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखने वाले एक प्रेमी युगल ने सामाजिक दबाव और परिवारिक इजाजत न मिलने की आशंका में जिंदगी को खत्म करने का रास्ता चुना। धामपुर-स्योहारा क्षेत्र के गांव पीपला निवासी 21 वर्षीय विपुल कुमार और नगीना के हुर्रनंगला गांव की एक युवती ने फोन पर बात करते-करते जहर निगल लिया। दोनों के प्रेम संबंध की भनक परिवारों को थी और जातिगत भिन्नता के चलते शादी का रास्ता आसान नहीं था।