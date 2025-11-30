प्रेम की दर्दनाक दास्तां: फोन पर बातें करते-करते प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर निगलकर दी जान

प्रेम की दर्दनाक दास्तां: Image Source - Pexels
Lover couple suicide in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखने वाले एक प्रेमी युगल ने सामाजिक दबाव और परिवारिक इजाजत न मिलने की आशंका में जिंदगी को खत्म करने का रास्ता चुना। धामपुर-स्योहारा क्षेत्र के गांव पीपला निवासी 21 वर्षीय विपुल कुमार और नगीना के हुर्रनंगला गांव की एक युवती ने फोन पर बात करते-करते जहर निगल लिया। दोनों के प्रेम संबंध की भनक परिवारों को थी और जातिगत भिन्नता के चलते शादी का रास्ता आसान नहीं था।
शनिवार सुबह करीब छह बजे विपुल ने अपने घर फोन करके बताया कि वह गांव से बाहर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। परिवार तुरंत मौके पर पहुंचा और उसे गंभीर हालत में बिजनौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच में पुष्टि की कि उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। कुछ ही देर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विपुल की मौत के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस पहुंच गई। नियम के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन परिवार की भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को बिना पोस्टमार्टम परिजनों के हवाले कर दिया। इसके बाद दोपहर में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
इधर स्योहारा क्षेत्र के गांव चंचलपुर में अपने फुफेरे भाई की शादी में शामिल होने आई युवती ने भी तड़के जहर निगलकर जान देने की कोशिश की। बताया जाता है कि विपुल और युवती दोनों फोन पर बात कर रहे थे और उसी दौरान दोनों ने जहर खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। परिवार ने पुलिस को बिना सूचना दिए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया।
विपुल अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गया था, जहां 25 नवंबर को युवती भी अपनी बुआ के यहां आई हुई थी। शादी के दौरान ही दोनों की मुलाकात बढ़ी और प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गए। युवती एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन सामाजिक बंधनों और जातिगत अंतर के कारण दोनों को शादी असंभव लग रही थी।
धामपुर के सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि दोनों मामलों में अभी तक किसी भी परिजन ने शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस इसे प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला मान रही है।
