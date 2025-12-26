Bijnaur News: चचेरी बहन से प्रेम करना पड़ा भारी, 20 लाख की सुपारी देकर समीर की हत्या, महिला की फर्जी आईडी से बुना जाल



एएसपी ने बताया कि जैनुल महिला की आवाज निकालकर बात कर सकता था। उसने महिला नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 3 महीने पहले से समीर से दोस्ती की और 20 दिसंबर की रात मिलने का वादा कर नजीबाबाद बुलाया। अरशद अपनी कार में जैनुल, आरिफ और सलीम को लेकर पहुंचा। समीर के आते ही उसे महिला से मिलाने का झांसा देकर कार में बैठाया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव हाईवे पर फेंककर घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। सीओ नितेश कुमार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त कार और समीर का टूटा मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी भी गिरफ्त में होंगे और मामले में आगे की जांच जारी है।