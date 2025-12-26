Bijnaur News: चचेरी बहन से प्रेम करना पड़ा भारी, 20 लाख की सुपारी देकर समीर की हत्या, महिला की फर्जी आईडी से बुना जाल

Pc: Patrika
UP Crime News: बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे के मोहल्ला अहमद खेल निवासी 25 वर्षीय समीर पुत्र दिलशाद की गला घोंटकर हत्या का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। समीर का शव 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार–काशीपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास मिला था। मृतक के पिता दिलशाद की तहरीर पर ठेकेदार रफीक और उसके बेटों राहत व रफत पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्या की साजिश रफीक, राहत, रफत (सभी निवासी मोहल्ला अहमद खेल, किरतपुर) और अरशद पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला मुगलूशाह, नजीबाबाद ने मिलकर रची थी। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दिल्ली (सीलमपुर) निवासी जैनुल, संभल निवासी आरिफ और मुरादाबाद निवासी सलीम फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
पुलिस के मुताबिक, समीर का अपने चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता गया। समझाने के बावजूद समीर युवती का रिश्ता और शादी रुकवाने की कोशिश करता रहा। विवाद इतना बढ़ा कि किरतपुर थाने से उसका शांतिभंग में चालान हुआ और वह जेल भी गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी वह नहीं माना।
इसी से परेशान होकर रफीक ने 7 महीने पहले झाड़–फूंक का काम करने वाले शातिर जैनुल से संपर्क किया। जैनुल ने समीर का “ब्रेनवॉश” करने या रास्ते से हटाने का भरोसा दिया और 20 लाख की सुपारी तय की। एडवांस में रफीक ने उसे 3 लाख नकद और 2 लाख बैंक खाते में ट्रांसफर किए।
एएसपी ने बताया कि जैनुल महिला की आवाज निकालकर बात कर सकता था। उसने महिला नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 3 महीने पहले से समीर से दोस्ती की और 20 दिसंबर की रात मिलने का वादा कर नजीबाबाद बुलाया। अरशद अपनी कार में जैनुल, आरिफ और सलीम को लेकर पहुंचा। समीर के आते ही उसे महिला से मिलाने का झांसा देकर कार में बैठाया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव हाईवे पर फेंककर घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। सीओ नितेश कुमार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त कार और समीर का टूटा मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी भी गिरफ्त में होंगे और मामले में आगे की जांच जारी है।
