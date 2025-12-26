26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

Bijnaur News: चचेरी बहन से प्रेम करना पड़ा भारी, 20 लाख की सुपारी देकर समीर की हत्या, महिला की फर्जी आईडी से बुना जाल

25 वर्षीय समीर पुत्र दिलशाद की गला घोंटकर हत्या का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। समीर का शव 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार–काशीपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास मिला था।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

बिजनौर समाचार

Pc: Patrika

UP Crime News: बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे के मोहल्ला अहमद खेल निवासी 25 वर्षीय समीर पुत्र दिलशाद की गला घोंटकर हत्या का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। समीर का शव 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार–काशीपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास मिला था। मृतक के पिता दिलशाद की तहरीर पर ठेकेदार रफीक और उसके बेटों राहत व रफत पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।

चाचा की बेटी करता था प्रेम


एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्या की साजिश रफीक, राहत, रफत (सभी निवासी मोहल्ला अहमद खेल, किरतपुर) और अरशद पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला मुगलूशाह, नजीबाबाद ने मिलकर रची थी। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दिल्ली (सीलमपुर) निवासी जैनुल, संभल निवासी आरिफ और मुरादाबाद निवासी सलीम फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।


पुलिस के मुताबिक, समीर का अपने चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता गया। समझाने के बावजूद समीर युवती का रिश्ता और शादी रुकवाने की कोशिश करता रहा। विवाद इतना बढ़ा कि किरतपुर थाने से उसका शांतिभंग में चालान हुआ और वह जेल भी गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी वह नहीं माना।


इसी से परेशान होकर रफीक ने 7 महीने पहले झाड़–फूंक का काम करने वाले शातिर जैनुल से संपर्क किया। जैनुल ने समीर का “ब्रेनवॉश” करने या रास्ते से हटाने का भरोसा दिया और 20 लाख की सुपारी तय की। एडवांस में रफीक ने उसे 3 लाख नकद और 2 लाख बैंक खाते में ट्रांसफर किए।

महिला की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से रचा जाल


एएसपी ने बताया कि जैनुल महिला की आवाज निकालकर बात कर सकता था। उसने महिला नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 3 महीने पहले से समीर से दोस्ती की और 20 दिसंबर की रात मिलने का वादा कर नजीबाबाद बुलाया। अरशद अपनी कार में जैनुल, आरिफ और सलीम को लेकर पहुंचा। समीर के आते ही उसे महिला से मिलाने का झांसा देकर कार में बैठाया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव हाईवे पर फेंककर घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। सीओ नितेश कुमार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त कार और समीर का टूटा मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी भी गिरफ्त में होंगे और मामले में आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 12:15 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnaur News: चचेरी बहन से प्रेम करना पड़ा भारी, 20 लाख की सुपारी देकर समीर की हत्या, महिला की फर्जी आईडी से बुना जाल

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सड़क हादसे के सबूत से छेड़छाड़: ईंट-भट्ठे में छिपाया गया असली डंपर, एसपी ने एसओ और सिपाही को किया सस्पेंड

bijnor dumper replacement case so constable suspended road accident
बिजनोर

‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….

crime news uttar pradesh village head hanged herself in bijnor upset by her husband affair
बिजनोर

डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

बिजनोर

दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत

bijnor dumper car accident haridwar road four dead
बिजनोर

यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

up bijnor liquor shop theft cash and equipment stolen
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.