बिजनोर

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट, 119 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा; 84 हजार से अधिक छात्र देंगे एग्जाम

Bijnor News: बिजनौर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 119 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, जहां फरवरी में 84 हजार से अधिक हाईस्कूल और इंटर के छात्र परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर नकलविहीन परीक्षा कराने का दावा किया है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jan 01, 2026

bijnor up board exam 119 centers 2026

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट

UP Board Exam:बिजनौर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 119 परीक्षा केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से इन केंद्रों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अब परीक्षा आयोजन की राह पूरी तरह साफ हो गई है।

84,146 छात्र-छात्राएं फरवरी में देंगे बोर्ड परीक्षा

फरवरी माह में आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में बिजनौर जिले से कुल 84,146 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 45,066 छात्र हाईस्कूल परीक्षा में और 39,082 छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार भी परीक्षा में छात्रों की संख्या बड़ी है, जिसे देखते हुए केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है।

आपत्तियों के बाद केंद्रों में किया गया आवश्यक संशोधन

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिले में आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। केंद्रों की दूरी, भौगोलिक स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कुल 82 आपत्तियां दर्ज की गईं। इन सभी आपत्तियों की गहन जांच के बाद कुछ पुराने केंद्रों को सूची से हटाया गया, जबकि कुछ नए स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है।

शासन से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र घोषित

आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर अब अंतिम मुहर लग चुकी है। शासन की स्वीकृति के बाद सभी 119 विद्यालयों को आधिकारिक रूप से परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों पर बैठने, निगरानी और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी होने की पुष्टि की है।

नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम, प्रशासन सख्त

जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरन यादव ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का फोकस निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा आयोजन पर रहेगा।

01 Jan 2026 04:06 pm

Published on: 01 Jan 2026 04:06 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट, 119 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा; 84 हजार से अधिक छात्र देंगे एग्जाम

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

