यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट, 119 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा; 84 हजार से अधिक छात्र देंगे एग्जाम

UP Board Exam:बिजनौर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 119 परीक्षा केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से इन केंद्रों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अब परीक्षा आयोजन की राह पूरी तरह साफ हो गई है।