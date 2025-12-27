मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

Bijnor News Today: बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड के पास दिनदहाड़े बाइक चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात चोर ने बेहद शातिर तरीके से कुछ ही सेकेंड में बाइक चोरी कर ली। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।