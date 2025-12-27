मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

24 सेकेंड में उड़ गई बाइक | Photo Video Grab
Bijnor News Today: बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड के पास दिनदहाड़े बाइक चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात चोर ने बेहद शातिर तरीके से कुछ ही सेकेंड में बाइक चोरी कर ली। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक कंधे पर बैग टांगे बाइक के पास खड़ा होता है। वह पहले इधर-उधर नजर दौड़ाता है ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह एक हाथ से मोबाइल फोन कान पर लगाकर बात करने का नाटक करता है और दूसरे हाथ से नकली चाबी निकालकर बाइक का लॉक खोल देता है।
करीब 24 से 33 सेकेंड के इस वीडियो में चोर की तेजी और बेखौफ अंदाज साफ नजर आता है। बाइक स्टार्ट होते ही वह बिना किसी घबराहट के उस पर बैठता है और आराम से मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाते।
पीड़ित ने इस संबंध में शहर कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक बरामद की जाएगी।
