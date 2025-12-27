27 दिसंबर 2025,

बिजनोर

मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

Bijnor News: यूपी के बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड के पास दिनदहाड़े बाइक चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मोबाइल पर बात करने का बहाना बनाकर चोर ने नकली चाबी से महज 24 सेकेंड में बाइक स्टार्ट की और फरार हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 27, 2025

bijnor bike theft cctv video 24 seconds mobile call trick

24 सेकेंड में उड़ गई बाइक | Photo Video Grab

Bijnor News Today: बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड के पास दिनदहाड़े बाइक चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात चोर ने बेहद शातिर तरीके से कुछ ही सेकेंड में बाइक चोरी कर ली। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

सीसीटीवी फुटेज में दिखी चोरी की पूरी प्लानिंग

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक कंधे पर बैग टांगे बाइक के पास खड़ा होता है। वह पहले इधर-उधर नजर दौड़ाता है ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह एक हाथ से मोबाइल फोन कान पर लगाकर बात करने का नाटक करता है और दूसरे हाथ से नकली चाबी निकालकर बाइक का लॉक खोल देता है।

24 से 33 सेकेंड में अंजाम दी गई पूरी चोरी

करीब 24 से 33 सेकेंड के इस वीडियो में चोर की तेजी और बेखौफ अंदाज साफ नजर आता है। बाइक स्टार्ट होते ही वह बिना किसी घबराहट के उस पर बैठता है और आराम से मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाते।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी

पीड़ित ने इस संबंध में शहर कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक बरामद की जाएगी।

Published on:

27 Dec 2025 10:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

