3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

Bijnor News: बिजनौर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, नशे में युवक ने खंडित की मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार

Bijnor Police Action: बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा चकराजमल में स्थित शिव मंदिर में नशे की हालत में युवक द्वारा शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है।

3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Ritesh Singh

Jan 03, 2026

बिजनौर के धामपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव के बाद शांति (Source: Police Media Cell)

बिजनौर के धामपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव के बाद शांति (Source: Police Media Cell)

Drunk Youth Vandalises Shiva Temple in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के थाना धामपुर क्षेत्र से धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। धामपुर के गांव सरकड़ा चकराजमल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नए साल की पार्टी के बाद एक युवक द्वारा नशे की हालत में शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित किए जाने की घटना ने पूरे गांव में आक्रोश फैला दिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, हालांकि पुलिस की तत्परता से हालात पर काबू पा लिया गया।

नए साल के पहले दिन तोड़ी शिव लिंग  

घटना का खुलासा गुरुवार सुबह उस समय हुआ, जब गांव की महिलाएं रोजाना की तरह पूजा-अर्चना के लिए शिव मंदिर पहुंचीं। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि शिवलिंग टूटा हुआ है और नंदी महाराज की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है। यह दृश्य देखकर महिलाएं स्तब्ध रह गईं और कुछ ही देर में इसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि शिव मंदिर गांव की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और इस तरह की हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ग्रामीणों ने इसे सुनियोजित तरीके से धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।

सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्यवाही 

सूचना मिलते ही थाना धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने का प्रयास किया। पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत रहने की अपील की। इसी बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना के विरोध में नारेबाजी की। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। मंदिर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच के दौरान सामने आया कि नए साल की रात गांव के ही एक युवक ने शराब के नशे में मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान गांव निवासी विदित राजपूत के रूप में की।

खंडित शिवलिंग और नंदी को हरिद्वार में किया विसर्जन 

इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आया है और वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना महज नशे की हालत में की गई हरकत थी या इसके पीछे कोई अन्य मंशा भी थी। घटना के बाद गांव में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से खंडित शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति को विधि-विधान के साथ हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित किया। गांव के बुजुर्गों और पंडितों की मौजूदगी में पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ यह कार्य संपन्न कराया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि गांव के सहयोग से नई शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी।

गांव में पुलिस बल तैनात 

फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह शांत बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी गांव पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर धार्मिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से जहां एक ओर गांव में शांति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी भी है। धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों की सुरक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और कानून का सख्ती से पालन ही ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन की कार्रवाई से न्याय मिलेगा और भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की शर्मनाक हरकत करने से पहले सौ बार सोचेगा।

ये भी पढ़ें

‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल’ 24 घंटे में लौटा सम्मान और घर, पूर्व मेजर की बेटी की आंखों से छलके खुशी के आंसू
लखनऊ
24 घंटे में पूर्व मेजर की बेटी अंजना को मिला करोड़ों का मकान    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 09:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor News: बिजनौर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, नशे में युवक ने खंडित की मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कपड़े खरीद रही लड़की की गर्दन पर नकाबपोश ने रखा चाकू, बोला- 1 लाख रुपए और बाइक दो

बिजनोर

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट, 119 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा; 84 हजार से अधिक छात्र देंगे एग्जाम

bijnor up board exam 119 centers 2026
बिजनोर

कानों में ईयरफोन, आंखों पर कोहरा… रेलवे ट्रैक पार करता रहा युवक और पल भर में बुझ गई जिंदगी

bijnor earphone railway track accident youth killed by train
बिजनोर

मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

bijnor bike theft cctv video 24 seconds mobile call trick
बिजनोर

‘मेरी बीवी के लिए गंदी बात कहता है’, दोस्त ने पत्नी की अदला-बदली का भी बनाया दबाव; खौफनाक अंजाम

pressured to wife swapping friend brutally murders his friend crime news
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.