Bijnor News: बिजनौर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, नशे में युवक ने खंडित की मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आया है और वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना महज नशे की हालत में की गई हरकत थी या इसके पीछे कोई अन्य मंशा भी थी। घटना के बाद गांव में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से खंडित शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति को विधि-विधान के साथ हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित किया। गांव के बुजुर्गों और पंडितों की मौजूदगी में पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ यह कार्य संपन्न कराया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि गांव के सहयोग से नई शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी।