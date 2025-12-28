कानों में ईयरफोन, आंखों पर कोहरा… रेलवे ट्रैक पार करता रहा युवक और पल भर में बुझ गई जिंदगी

कानों में ईयरफोन, आंखों पर कोहरा… | AI Generated Image
Bijnor Train Accident News: बिजनौर जिले में एक दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कानों में ईयरफोन लगाए रेलवे ट्रैक पार कर रहे 21 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
घटना नजीबाबाद क्षेत्र के गांव सल्लाहपुर की है, जहां रेलवे ट्रैक के दोनों ओर आबादी बसी हुई है। ग्रामीणों के लिए ट्रैक पार करना आम बात है। शनिवार सुबह करीब नौ बजे गांव निवासी मोहम्मद ताहिर का बेटा शाहिद रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर स्थित दुकान से सामान लेने गया था।
दुकान से सामान लेकर लौटते समय शाहिद रेलवे ट्रैक पार करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे और वह मोबाइल पर कुछ सुन रहा था। इसी दौरान गजरौला से नजीबाबाद की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन तेजी से वहां पहुंच गई।
घना कोहरा छाया होने और ईयरफोन लगे होने के कारण शाहिद को ट्रेन के आने का अंदाजा तक नहीं हुआ। कुछ ही सेकेंड में वह ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि शाहिद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन चालक ने अम्हेड़ा हाल्ट पर नियमित स्टॉपेज के दौरान ट्रेन रोकी और वहां मौजूद रेलवे स्टेशन मास्टर भरत शर्मा को हादसे की सूचना दी।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को घटनास्थल के पास ही शाहिद का मोबाइल फोन भी पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय युवक ईयरफोन लगाए हुए था।
मृतक शाहिद पास के गांव में स्थित एक ईंट भट्ठे पर श्रमिक के रूप में काम करता था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय सतर्क रहें। खासतौर पर ईयरफोन या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक पार करना जानलेवा साबित हो सकता है।
