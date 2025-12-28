कानों में ईयरफोन, आंखों पर कोहरा… रेलवे ट्रैक पार करता रहा युवक और पल भर में बुझ गई जिंदगी

Bijnor Train Accident News: बिजनौर जिले में एक दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कानों में ईयरफोन लगाए रेलवे ट्रैक पार कर रहे 21 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई।